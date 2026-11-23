Una vittoria porterebbe il Galatasaray alla stessa quota dell’Aston Villa: è questa la possibilità che accende il pomeriggio europeo di Istanbul. Galatasaray-Aston Villa, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 18:45 italiane al Rams Park, mette di fronte una squadra che ha recuperato terreno e un’altra intenzionata a difendere il proprio posto tra le prime otto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I turchi hanno cambiato passo dopo due sconfitte iniziali, conquistando sei punti nelle successive due giornate. Gli inglesi ne hanno nove e cercano una risposta al primo ko europeo della stagione, arrivato sul campo del Barcellona. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Galatasaray-Aston Villa in TV: i canali e le opzioni streaming

Il pomeriggio dicomincia a Istanbul: dalleproporranno, con il racconto di. Gli abbonati potranno scegliere uno dei due canali per assistere alla sfida del Rams Park. Per guardarla su una smart TV compatibile si potrà utilizzare anche. La piattaforma offrirà la stessa diretta su computer, smartphone e tablet, consentendo di scegliere lo schermo più comodo per seguire l’incontro.

Gli abbonati Sky che preferiscono collegarsi da PC o dispositivo mobile avranno invece a disposizione Sky Go, accedendo con il proprio account e con un abbonamento abilitato alla Champions League. Nella schermata degli eventi sarà importante selezionare Galatasaray-Aston Villa per restare sul campo di Istanbul: scegliendo Diretta Gol, la visione passerà invece da una partita all’altra degli anticipi europei.

Il momento del Galatasaray

Ilha rimesso in discussione il proprio cammino europeo. Dopo aver perso le prime due partite, la squadra diha conquistato due successi consecutivi, tornando pienamente nella corsa alla qualificazione. La vittoria sullofirmataha mostrato soprattutto un approccio efficace: i turchi hanno costruito il vantaggio nella prima frazione, per poi affrontare una ripresa più combattuta.

Buruk ha riconosciuto il valore del risultato, indicando però margini di miglioramento nella gestione delle ripartenze. Il bilancio di otto gol segnati e nove subiti racconta un percorso ancora da stabilizzare. Contro l’Aston Villa servirà proteggere meglio le iniziative offensive, anche perché le assenze di Osimhen e Leão modificano i riferimenti abituali dell’attacco.

ISTANBUL, TURCHIA – 21 NOVEMBRE 2026: Yunus Akgün del Galatasaray esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra nella partita di Süper Lig turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Samsunspor, disputata al Rams Park di Istanbul. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il momento dell’Aston Villa

conserva una posizione favorevole grazie alle. La sconfitta contro il Barcellona ha interrotto la serie, lasciando comunque la squadra dia quota nove punti. Il tecnico di Hondarribia ha interpretato quella trasferta come un’occasione per misurare la distanza dalle formazioni più attrezzate e individuare gli aspetti sui quali intervenire.

A Istanbul servirà soprattutto mantenere ordine quando il Galatasaray proverà ad aumentare l’intensità. Lo 0-0 contro il Sunderland ha preceduto il ritorno in Champions. Per i Villans, ritrovare efficacia negli ultimi metri sarà importante quanto contenere l’avvio dei padroni di casa: Jackson avrà bisogno di ricevere palloni giocabili e del sostegno ravvicinato dei trequartisti.

Batrakov cerca spazio, Jackson attacca la profondità: la chiave tattica

Ilpotrebbe cercarealle spalle di, avvicinandoper creare combinazioni rapide. Concentravanti, i suoi spostamenti laterali potrebbero trascinare un difensore fuori posizione e aprire un corridoio per gli inserimenti di Sané.

L’Aston Villa proverà invece a trovare Buendía e Manzambi oltre la pressione di Torreira, cercando poi le corse di Jackson. McGinn potrà aiutare sia nella costruzione sia nel controllo delle avanzate di Elmalı. Per il Galatasaray sarà decisivo non lasciare Sánchez e Bardakcı esposti quando i terzini accompagneranno l’azione.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA – 21 NOVEMBRE 2026: Alysson Edward dell’Aston Villa viene contrastato da Noah Sadiki del Sunderland durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa e Sunderland, disputata al Villa Park di Birmingham. (Foto di Charlotte Tattersall/Getty Images)

Le probabili formazioni di Galatasaray-Aston Villa

deve rinunciare a, mentreresta da valutare.sono candidati sulle corsie difensive, conal centro. In avanti sono possibili due soluzioni:come centravanti oppurein posizione centrale, liberando un posto perè atteso sulla trequarti; in medianacontende una maglia a Lemina.

L’Aston Villa dovrebbe confermare Jackson come riferimento offensivo. McGinn, Buendía e Manzambi sono candidati ad accompagnarlo, mentre João Gomes prende quota accanto a Kamara. Wan-Bissaka è un’opzione sulla destra durante l’assenza di Cash. Al centro della difesa resta aperta la scelta tra Lindelöf e Harwood-Bellis per affiancare Pau Torres.

GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Singo, Sánchez, Bardakcı, Elmalı; Torreira, Gabriel Sara; Sané, Batrakov, Akgün; Yılmaz. Allenatore: Okan Buruk.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, João Gomes; McGinn, Buendía, Manzambi; Jackson. Allenatore: Unai Emery.

Orario e informazioni essenziali di Galatasaray-Aston Villa