Il campionato irlandese propone la sfida tra Galway-Dundalk, valida per il ventesimo turno e in programma venerdì 12 giugno alle ore 20:45. Un confronto importante per la classifica, con il Galway settimo a quota 21 punti e il Dundalk quarto con 29 punti, a caccia di un successo per restare nelle zone alte della graduatoria.

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Il momento delle due squadre

Il

occupa la settima posizione con 21 punti e vuole sfruttare il fattore campo per accorciare il distacco dalle squadre che lo precedono in classifica. I padroni di casa sono chiamati a una prestazione di livello per ottenere punti preziosi contro una diretta concorrente.

Il Dundalk, quarto con 29 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta a consolidare la propria presenza nelle posizioni che contano. Gli ospiti arrivano all'appuntamento con maggiore continuità di rendimento e con l'obiettivo di confermare il proprio status di protagonista del campionato.

Le probabili formazioni di Galway-Dundalk

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più rappresentativi per una sfida che potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa alle prime posizioni.

Ci si attende una gara equilibrata e combattuta, con il Galway intenzionato a sfruttare il sostegno del pubblico di casa e il Dundalk deciso a far valere la propria maggiore esperienza.

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