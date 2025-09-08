Probabilità di agganziare i playoff ridotte al lumicino per entrambe le formazioni in un girone dominato da Costa d'Avorio e Gabon. Scopriamo insieme come vedere Gambia-Burindi in streaming gratis.

8 settembre 2025

Da sempre le qualificazioni ai mondiali della zona africana ci riservano sorprese. Vedremo se anche nella prossima serata in calendario, con ben 15 match in programma, sarà lo stesso. In questo articolo vi spiegheremo come vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per tutti gli utenti registrati, la sfida fra Gambia e Burundi, valida per il gruppo F e con calcio d'inizio alle ore 21 di martedì 9 settembre.

Dove vedere Gambia-Burundi in diretta TV e in streaming LIVE — Se siete appassionati di calcio africano, con Bet365 avete trovato il sito adatto alla vostra passione. Come detto la gara del Nyayo National Stadium di Nairobi fra Gambia e Togo e anche gli altri match di qualificazioni ai Mondiali 2026 della zona africana sono in esclusiva sulla piattaforma con possibilità di vedere anche le statistiche di squadra e dei giocatori in tempo reale.

Gambia-Burundi, come arrivano le due nazionali a questo match — Il Gambia è quarto in classifica con 7 punti, frutto di 2 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte. La squadra di casa arriva dalla vittoria esterna per 3-1 in casa del Kenya di 3 giorni fa. Di contro troviamo il Burundi che con 10 punti insegue il Gabon secondo a 18. Di fatto questa per gli ospiti è l'ultima chance di tenere aperto qualche piccolissimo spiraglio di chance playoff. Interessante notare come il Gambia non vinca in casa da 11 mesi. Il Burundi viaggia a 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte frutto di 13 goal fatti e 8 subiti ma nello scorso weekend ha perso 1-0 in casa della capolista Costa D'Avorio.

Le probabili formazioni di Gambia-Burundi — GAMBIA (4-3-2-1) - Gaye; Sanneh, Saine, Sinyan, Colley; Bajo, Adams, Sanyang; Mintehm, Barrow; Sidibeh. All. McKinstry

BURUNDI (5-4-1) - Nahiman; Muderi, Niyukuri, Nsabiyumva, Nduwarugira, Weymans; Bigirimana, Bizoza, Msanga, Girumugisha; Kanakimana. All. Sangwa.