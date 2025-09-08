Togo-Sudan: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE gratis

A Lomè si gioca un match molto importante per la classifica del gruppo B con gli ospiti che inseguono Senegal e Congo per un posto ai prossimi Mondiali. Ecco come seguire il match il live streaming.

Si continua a giocare nei 5 continenti per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e in Africa è tempo di sfide importanti. Nella giornata di martedì sono in programma ben 15 match fra cui Togo-Sudan, match valido per l'ottava giornata del gruppo B. La gara è in programma alle ore 18 e in questo articolo vi offriamo tutte le informazioni utili per viverla al meglio.

Dove vedere Togo-Sudan in diretta TV e in streaming LIVE — Il match dello Stade de Kegue a Lomè è in programma martedì 9 settembre alle ore 18 e sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per tutti gli utenti già registrati alla piattaforma. Questo è l'unico modo per vedere Togo-Sudan in streaming visto l'accordo in esclusiva fra il sito e la CAF. Inoltre sul portale sarà possibile visionare in tempo reale tutte le statistiche di team e individuali.

Verso Togo-Sudan, il momento delle due squadre — Il Togo si presenta a questa gara da penultima nel girone con solo 4 punti, davanti solo al Sud Sudan. La squadra di casa è ancora a secco di vittorie con 4 pareggi e 3 sconfitte, frutto di solo 4 goal segnati e 9 subiti. Ben diverso il ruolino di marcia del Sudan, terzo in classifica con 12 punti, 3 in meno di Senegal e 4 in meno del DR Congo. La squadra però è in un momento di crisi con 2 pareggi e 1 sconfitta negli ultimi 3 turni. Interessante notare come il Togo in casa non vince da 11 mesi e che gli ultimi 2 scontri diretti, datati 2020 e 2023 siano finiti entrambi in pareggio col risultato di 1-1.

Le probabili formazioni di Togo-Sudan — TOGO (4-4-2) - Mensah; Karim, Drakpe, Fofana, Boma; Hackman, Jean Claude, Klidje, Djene; Denkey, Laba. All. Nibombe

SUDAN (4-4-2) - Aboja; Awad, Saeed, Karshom, Khamis; Walieldin, Kuku, Alhassan, Abobaker; Eisa, Abaker. All. K.Appiah