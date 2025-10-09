Continuano le gare valide per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026, che offrono questa volta alcuni incrocio molto interessanti: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca la sfida tra Gambia e Gabon, un'altra partita equilibrata e molto importante per determinare gli equilibri del Girone F. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Gambia-GabonGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 15:00
Il momento delle due squadre—
Gabon secondo a 19 punti, a una sola lunghezza dalla Costa D'Avorio capolista. Agli ospiti serve un importante colpo esterno, sperando contemporaneamente in un passo falso degli elefanti. Situazione diversa per il Gambia: i padroni di casa con 10 punti si ritrovano ad un punto in cui è difficile ormai andare oltre l'attuale terza posizione. Ad ogni modo si prospetta una sfida piuttosto equilibrata, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza.
Le probabili formazioni di Gambia-Gabon—
Gambia (3-4-3): Gaye, Colley, Sinyan, Saine, Sanyang, Bajo, Adams, Ceesay, Fadera, Bojang, Bamba. Allenatore: Johnny McKinstry
Gabon (4-3-3): Mbaba, Ekomie, Onfia, Ecuele, Oyono, Lemina, Kanga, N'Dong, Bouanga, Aubameyang, Allevinah. Allenatore: Thierry Mouyouma
