Gasanova-Osaka: dove vedere Wimbledon in TV e in Streaming

Gasanova-Osaka: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo WTA di Wimbledon su erba, disponibile gratuitamente su Bet365
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Il primo turno di Wimbledon mette di fronte due tenniste che arrivano all'appuntamento con aspettative molto diverse. Da una parte c'è Anastasia Gasanova, protagonista di un percorso convincente tra qualificazioni e tabellone principale, dall'altra Naomi Osaka, una delle giocatrici più accreditate del torneo e desiderosa di confermare il suo eccellente stato di forma. Sull'erba londinese il divario tecnico appare evidente, ma la russa ha già dimostrato di poter sorprendere e proverà a rendere la vita complicata a una delle grandi favorite. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui GasanovaAnastasia Gasanova si presenta a questa sfida dopo un periodo estremamente positivo, con sei vittorie nelle ultime dieci partite e una striscia di successi che le ha permesso di superare le qualificazioni e vincere anche all'esordio nel tabellone principale. Il netto successo contro Emiliana Arango ha confermato la fiducia acquisita nelle ultime settimane. Pur non essendo sempre impeccabile al servizio, la russa riesce a restare competitiva grazie alla solidità negli scambi e alla capacità di sfruttare le occasioni in risposta, caratteristiche che potrebbero consentirle di conquistare diversi game anche contro un'avversaria di livello superiore.
Qui OsakaNaomi Osaka arriva invece all'incontro forte di risultati importanti e di una condizione che sembra aver cancellato i dubbi legati al recente problema fisico accusato a Bad Homburg. La giapponese continua a esprimere un tennis aggressivo e molto efficace, basato su un servizio devastante e colpi da fondo campo capaci di mettere immediatamente sotto pressione le avversarie. Quando riesce a imporre il proprio ritmo diventa estremamente difficile da arginare e, nonostante qualche passaggio a vuoto occasionale, resta una delle giocatrici più solide e pericolose dell'intero circuito.
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