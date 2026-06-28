Il primo turno di Wimbledon mette di fronte due tenniste che arrivano all'appuntamento con aspettative molto diverse. Da una parte c'è Anastasia Gasanova, protagonista di un percorso convincente tra qualificazioni e tabellone principale, dall'altra Naomi Osaka, una delle giocatrici più accreditate del torneo e desiderosa di confermare il suo eccellente stato di forma. Sull'erba londinese il divario tecnico appare evidente, ma la russa ha già dimostrato di poter sorprendere e proverà a rendere la vita complicata a una delle grandi favorite. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Gasanova-Osaka: dove vedere Wimbledon in TV e in Streaming

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si presenta a questa sfida dopo un periodo estremamente positivo, cone una striscia di successi che le ha permesso di superare le qualificazioni e vincere anche all'esordio nel tabellone principale. Il netto successo contro Emiliana Arango ha confermato la fiducia acquisita nelle ultime settimane. Pur non essendo sempre impeccabile al servizio, la russa riesce a restare competitiva grazie alla solidità negli scambi e alla capacità di sfruttare le occasioni in risposta, caratteristiche che potrebbero consentirle di conquistare diversi game anche contro un'avversaria di livello superiore.arriva invece all'incontro forte di risultati importanti e di una condizione che sembra aver cancellato i dubbi legati al recente problema fisico accusato a Bad Homburg. La giapponese continua a esprimere un tennis aggressivo e molto efficace, basato su un servizio devastante e colpi da fondo campo capaci di mettere immediatamente sotto pressione le avversarie. Quando riesce a imporre il proprio ritmo diventa estremamente difficile da arginare e, nonostante qualche passaggio a vuoto occasionale, resta una delle giocatrici più solide e pericolose dell'intero circuito.

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