Lo streaming gratis della gara Genk-Westerlo: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Il campionato belga 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Genk-Westerlo, in programma sabato 15 agosto alle ore 20:45. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con 0 punti dopo il primo turno e sono quindi alla ricerca della prima vittoria stagionale.
Il Genk potrà contare sul fattore campo per provare a reagire davanti ai propri tifosi, mentre il Westerlo cercherà di sbloccarsi e conquistare i primi punti del campionato. Una sfida importante per entrambe, soprattutto per evitare di iniziare a perdere terreno già nelle prime giornate.
PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL CAMPIONATO BELGA IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
Dove vedere Genk-Westerlo in diretta TV e streaming LIVELa partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
- Registrarsi o accedere a BET365
- Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa
- Cercare Genk-Westerlo nel palinsesto Live
Il Genk vuole reagireIl Genk affronta la seconda giornata con l'obiettivo di cancellare lo zero dalla classifica. L'esordio senza punti rende già importante l'appuntamento, soprattutto davanti al proprio pubblico.
La formazione di casa proverà a prendere l'iniziativa e a sfruttare il fattore campo per trovare la prima vittoria della stagione, aumentando la propria incisività rispetto alla prima giornata.
Il Westerlo cerca i primi puntiAnche il Westerlo arriva alla sfida con 0 punti e vuole immediatamente invertire la rotta. La trasferta sul campo del Genk rappresenta però un test impegnativo, nel quale serviranno attenzione e organizzazione.
Gli ospiti proveranno a mantenere la partita equilibrata, cercando di sfruttare le occasioni a disposizione per conquistare almeno un risultato positivo.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Genk e Westerlo mette di fronte due squadre ancora ferme a quota zero. La seconda giornata rappresenta quindi una prima occasione per entrambe di muovere la classifica e ritrovare fiducia.
Il Genk può contare sul fattore campo e parte con l'obiettivo di sfruttarlo a proprio favore, ma il Westerlo proverà a complicare i piani dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Genk-WesterloLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato belga.
PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
© RIPRODUZIONE RISERVATA