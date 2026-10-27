Il fattore Marassi incontra la voglia bianconera di trovare continuità: Genoa-Juventus, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 20:45, arriva dopo un successo per entrambe. I rossoblù hanno battuto il Venezia, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato i tre punti contro il Lecce. Il confronto del Ferraris è valido per la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per il Genoa, il ritorno davanti al proprio pubblico rappresenta una risorsa: entrambe le vittorie stagionali sono arrivate in casa. La Juventus deve invece dimostrare di poter dare seguito all’ultimo risultato, affrontando una trasferta impegnativa con diverse assenze che limitano le scelte dell’allenatore. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, GUARDA LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E SCOPRI GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Genoa-Juventus in TV e streaming: dove seguire la diretta

Genoa, il Ferraris sostiene la ricerca di continuità

, con calcio d’inizio alle. La gara è prevista anche nella programmazione di, disponibile alper i clienti con gli abbonamenti necessari e l’opzione dedicata attiva. Per guardarla in streaming sarà possibile accedere al sito DAZN da computer oppure utilizzare l’applicazione su smartphone e tablet. La visione sul televisore sarà disponibile attraverso l’app sulle smart TV e sugli altri dispositivi compatibili.La vittoria contro ilha dato respiro al Genoa e restituito fiducia al gruppo di. Adesso i rossoblù cercano una prestazione che permetta di proseguire il percorso anche contro un avversario di maggiore ambizione. Il rendimento casalingo offre un punto di partenza. Oltre al Venezia, il Genoa ha battuto al Ferraris anche la, trovando davanti ai propri tifosi risultati importanti per la classifica. Contro laservirà però accompagnare l’intensità con precisione. Recuperare palloni senza riuscire poi a conservarli rischierebbe di aumentare la pressione sulla difesa. La capacità di coinvolgeresarà importante per sostenere l’attacco e dare alla squadra la possibilità di risalire il campo.

GENOVA, ITALIA - 25 OTTOBRE: Mikael Ellertsson del Genoa (secondo da sinistra) festeggia e si scusa con i suoi ex tifosi dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Venezia FC allo Stadio Luigi Ferraris il 25 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Juventus, il successo sul Lecce deve diventare una base

La chiave tattica: il Genoa cerca spazio dietro i terzini

La vittoria nell’ultimo turno ha concesso alla Juventus un po’ di tranquillità, ma il percorso richiede ancora conferme. Spalletti cerca maggiore fluidità nella manovra e una squadra capace di mantenere il controllo anche quando l’avversario alza il ritmo. Le numerose assenze complicano la gestione del turno ravvicinato. Il tecnico dovrà trovare equilibrio tra la necessità di distribuire le energie e quella di costruire intese efficaci, soprattutto nel collegamento tra centrocampo e attacco. Al Ferraris sarà importante servirecon continuità, evitando che il centravanti rimanga isolato. I movimenti dei giocatori alle sue spalle dovranno offrire alternative al portatore e creare occasioni per attaccare la profondità.La, con ilprevisto, potrebbe provare ad allargare il Genoa attraverso la posizione di, lasciando ail compito di muoversi vicino a Kolo Muani. Per i rossoblù sarà importante evitare che i difensori vengano trascinati troppo lontano dalla propria zona. Ilpuò invece cercare Messias ed El Shaarawy negli spazi alle spalle dei terzini bianconeri, soprattutto dopo il recupero del pallone.dovrà offrire un riferimento avanzato e permettere ai compagni di accompagnare l’azione. In mezzo al campo,saranno chiamati a disturbare la costruzione disenza lasciare scoperta la difesa. Se la Juventus riuscirà a superare questa pressione, potrà trovare spazio tra i reparti; se il Genoa recupererà palloni in posizione avanzata, avrà la possibilità di attaccare prima che gli ospiti si riorganizzino.

LECCE, ITALIA - 25 OTTOBRE: Douglas Luiz della Juventus FC festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e Juventus allo Stadio Via del Mare il 25 ottobre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni: Messias ed El Shaarawy dietro Osimajić

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a, la difesa sarà composta daagiranno sulle corsie, mentreformeranno la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a, alle spalle di

La Juventus è attesa con il 4-2-3-1, con Vicario in porta. La linea arretrata dovrebbe comprendere Kalulu, Bremer, Lucumí e Cambiaso. In mediana sono previsti Douglas Luiz e Sarr, mentre Alajbegović, McKennie e Boga sosterranno l’unica punta Kolo Muani.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osimajić. Allenatore: Daniele De Rossi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Alajbegović, McKennie, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

Genoa-Juventus: la scheda della diretta