La Juventus deve ancora una volta fare i conti con gli infortuni, in una situazione che ormai sembra normale in casa bianconera vista la quantità di infortuni degli ultimi anni. Dopo il problema muscolare accusato da Zeki Celik durante la sfida di Europa League contro il Rennes, la Vecchia Signora ha comunicato gli esiti degli accertamenti medici, fornendo indicazioni anche sulla situazione di Nico Gonzalez, subentrato a mezz'ora dal termine della gara al posto di Gatti. Una pessima notizia per Luciano Spalletti, chiamato ora a gestire gli infortuni oltre che le energie della rosa in una fase della stagione veramente complicata, sia a livello fisico che mentale.

La vittoria infatti manca dal 2-0 contro l'Atalanta arrivato nell'ultima giornata prima della sosta delle Nazionali, e l'ultima di campionato in casa è finita con un sonoro 0-3 della Lazio, che ha in tutto e per tutto dominato i bianconeri, che non sono mai realmente entrati in partita.

Juventus, il comunicato sulle condizioni di Nico Gonzalez e Celik

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha fatto chiarezza sulle condizioni dei due calciatori, sottoposti agli esami del caso per valutare l'entità dei rispettivi problemi fisici. Gli accertamenti permetteranno di definire il quadro clinico e gli eventuali tempi di recupero, con lo staff tecnico che dovrà valutare le possibili conseguenze in vista dei prossimi impegni dei bianconeri, che adesso hanno un disperato bisogno di ritrovare la vittoria.

TORINO, ITALIA - 22 OTTOBRE: Zeki Celik della Juventus segna un gol durante la partita della terza giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Juventus e Stade Rennais FC allo Juventus Stadium il 22 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi".

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Continua: "Gli esami strumentali, effettuati al, hanno evidenziato unasinistro per Celik e unaper Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori".