Nonostante l'ottimo punto il tecnico italiano non può sorridere visto che perde uno degli alfieri del suo centrocampo per infortunio
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Brutte notizie per il Besiktas e per Fabio Miretti. Il centrocampista italiano ha riportato un infortunio alla spalla destra durante la partita di Europa League disputata contro il Crystal Palace. Un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del primo tempo, interrompendo anticipatamente la propria prestazione. Il club turco ha pubblicato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del calciatore, confermando che gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione dell’articolazione acromion-claveare destra, la struttura che collega la clavicola all’acromion della scapola.
Le ultime sulle condizioni di MirettiLa diagnosi è arrivata dopo le valutazioni cliniche e gli esami radiologici effettuati presso l’ospedale Acibadem Altunizade. Lo staff sanitario del Besiktas ha già avviato il trattamento del giocatore, mentre non sono stati ancora comunicati tempi precisi per il suo ritorno in campo. L’infortunio si è verificato nella prima frazione di gioco, quando Miretti è caduto sulla spalla destra. Il trauma non gli ha consentito di proseguire la gara, rendendo necessaria la sostituzione. Gli esami successivi hanno permesso di individuare la zona interessata, ma per stabilire la durata dello stop sarà necessario attendere ulteriori valutazioni mediche.
L’articolazione acromion-claveare svolge un ruolo importante nella stabilità e nei movimenti della spalla. Le lesioni che la interessano possono avere gradi differenti e richiedere percorsi di recupero diversi, a seconda della gravità del trauma. Per Miretti la priorità sarà dunque recuperare pienamente la funzionalità della spalla destra, evitando di accelerare i tempi eccessivamente. Il club seguirà passo dopo passo il percorso riabilitativo del centrocampista, con l’obiettivo di riportarlo a disposizione quando le condizioni fisiche lo consentiranno.
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