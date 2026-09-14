Ci sono competizioni che diventano importanti in base al momento nel quale le incontri. Per il Genoa, contro il Sudtirol, la Coppa Italia arriva esattamente quando una partita da dentro o fuori può essere contemporaneamente un rischio e un'opportunità. Martedì 15 settembre alle 18:00, al Luigi Ferraris, la squadra di Daniele De Rossi affronta il Südtirol nei sedicesimi: chi vince continua il viaggio e trova l'Inter agli ottavi, chi perde saluta la competizione. Per i rossoblù, però, c'è qualcosa in più. Dopo quattro giornate di Serie A la prima vittoria in campionato non è ancora arrivata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L'ultimo turno ha almeno portato il primo punto, conquistato rimontando il Frosinone grazie alla rete di Johan Vásquez, ma non ha cancellato le difficoltà di questo avvio. Il Südtirol arriva a Marassi vivendo quasi la situazione opposta. La squadra di Davide Possanzini è ancora imbattuta in Serie B, ha raccolto otto punti nelle prime quattro giornate e nell'ultima partita è stata raggiunta soltanto nel finale dal Modena. La pressione, inevitabilmente, sarà quasi tutta dall'altra parte. Prima del fischio d’inizio puoi dare un’occhiata anche agli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI TUTTE LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA E SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE oppure ENTRA SU VINCITÙ E TROVA SUBITO LA DIRETTA CHE CERCHI.

Coppa Italia gratis in TV: come seguire Genoa-Südtirol

Per vedere Genoa-Südtirol non servirà alcun abbonamento. Il calcio d'inizio è previsto alle 18:00 di martedì 15 settembre e la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Anche lo streaming sarà gratuito. La gara potrà essere seguita attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset.it, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili. Mediaset ha affidato la telecronaca a Riccardo Trevisani, affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

De Rossi aspetta ancora la prima vittoria: la Coppa può cambiare l'aria

Quattro giornate sono troppo poche per emettere sentenze, ma abbastanza per cominciare ad avvertire pressione. Il Genoa non ha ancora vinto in Serie A. Contro il Frosinone è arrivato almeno il primo punto della stagione, attraverso una partita complicata e nervosa che ha restituito qualcosa sul piano caratteriale ma non ancora quella tranquillità della quale avrebbe bisogno De Rossi. La rete del capitano Johan Vásquez ha permesso ai rossoblù di completare la rimonta e muovere finalmente la classifica. Lo stesso messicano ha però successivamente ricevuto il cartellino rosso, dentro un secondo tempo che ha raccontato bene la tensione accumulata in questo avvio.

La Coppa Italia può allora diventare una parentesi soltanto in apparenza. Perché vincere significa qualificarsi, ma soprattutto ritrovare una sensazione che il Genoa non prova da quasi un mese. L'ultimo successo ufficiale è infatti proprio quello ottenuto nella competizione: il 4-1 contro l'Ascoli al turno precedente. Il Ferraris ritrova quindi una squadra che in Coppa ha già mostrato una versione molto diversa rispetto a quella vista nelle prime giornate di campionato. De Rossi potrebbe approfittarne per cambiare diversi uomini, ma difficilmente potrà permettersi di trattare la partita come un semplice esercizio di turnover. Una sconfitta contro una formazione di Serie B aggiungerebbe altra pressione. Una vittoria, invece, porterebbe il Genoa contro l'Inter e potrebbe soprattutto restituire un po' di ossigeno.

GENOVA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Morten Frendrup (a sinistra), Djibril Sow, Johan Vásquez e Justin Bijlow del Genoa reagiscono con delusione dopo il gol di Giorgi Kvernadze del Frosinone durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Frosinone Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 12 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il Südtirol arriva senza paura: otto punti e nessuna sconfitta

Se il Genoa porta sulle spalle il peso della categoria e del pronostico, il Südtirol può permettersi di giocare una partita completamente differente. La squadra di Davide Possanzini ha iniziato molto bene la stagione. Otto punti nelle prime quattro giornate di Serie B e ancora nessuna sconfitta. Nell'ultima uscita contro il Modena è sfumato soltanto nel finale un successo che avrebbe potuto portare gli altoatesini addirittura da soli in testa alla classifica. Anche il percorso in Coppa ha già offerto un'indicazione importante.

Nel turno precedente il Südtirol ha eliminato il Catanzaro, guadagnandosi la possibilità di andare al Ferraris senza avere praticamente nulla da perdere. È esattamente il genere di avversario che può diventare scomodo per una squadra nella situazione del Genoa. Possanzini può preparare una partita nella quale non sarà necessario dominare il possesso. Serviranno soprattutto ordine, capacità di resistere alla pressione iniziale e lucidità nel riconoscere i momenti nei quali provare ad attaccare. Ogni minuto trascorso senza un gol del Genoa potrebbe spostare un piccolo pezzo della pressione dalle gambe degli ospiti a quelle dei padroni di casa.

La chiave della partita: il Genoa dovrà evitare di giocare contro il cronometro

La differenza tecnica esiste e sarebbe inutile nasconderla. Il problema per il Genoa sarà trasformarla in superiorità sul campo prima che la partita cominci a diventare nervosa. De Rossi dovrebbe riproporre la struttura con tre difensori e due giocatori offensivi alle spalle della punta. Traorè ed El Shaarawy possono muoversi continuamente tra le linee, costringendo i centrocampisti del Südtirol a decidere se seguirli oppure lasciare la responsabilità ai tre centrali. Davanti Vitinha dovrà evitare di rimanere isolato. Se il portoghese riuscirà ad alternare attacchi alla profondità e movimenti incontro al pallone, potrà aprire gli spazi necessari agli inserimenti dei compagni.

Sugli esterni, invece, Drameh e Mitaj avranno il compito di allargare una difesa altoatesina che presumibilmente cercherà di proteggere soprattutto la zona centrale. Il Südtirol proverà a rispondere con una struttura speculare. Zeroli e Vasic possono diventare fondamentali nelle transizioni: recuperare palla e riuscire immediatamente a servire uno dei due alle spalle del centrocampo genoano sarebbe il modo più semplice per accompagnare Burnete senza dover costruire lunghe azioni. Il fattore psicologico potrebbe però pesare quasi quanto quello tattico. Se il Genoa dovesse sbloccarla presto, la partita potrebbe aprirsi. Se invece il Südtirol riuscisse a trascinarla in equilibrio nell'ultima mezz'ora, il Ferraris potrebbe cominciare a sentire tutto il peso di questo inizio di stagione.

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Probabili formazioni: De Rossi cambia, Possanzini punta su Burnete

Il calendario e la necessità di coinvolgere più elementi della rosa dovrebbero portare De Rossi a modificare diversi interpreti rispetto alla formazione utilizzata in campionato. Tra i pali può esserci Stolz, protetto dal terzetto formato da Otoa, Marcandalli e Vásquez. Sulle corsie spazio a Drameh e Mitaj, mentre Amorim e Meichtry dovrebbero comporre la coppia centrale. Davanti la qualità sarà affidata soprattutto a Traorè ed El Shaarawy, chiamati a muoversi alle spalle di Vitinha.

Possanzini dovrebbe rispondere con un'altra difesa a tre. Plizzari partirà tra i pali, con Stivanello, Giorgini e Veroli davanti a lui. Molina e Bjarkason occuperanno le fasce, mentre Rispoli e Tait agiranno centralmente. Alle spalle di Burnete dovrebbero trovare spazio Zeroli e Vasic, fondamentali soprattutto per accompagnare rapidamente le ripartenze.

GENOA (3-4-2-1): Stolz; Otoa, Marcandalli, Vásquez; Drameh, Amorim, Meichtry, Mitaj; Traorè, El Shaarawy; Vitinha. Allenatore: De Rossi.

SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Veroli; Molina, Rispoli, Tait, Bjarkason; Zeroli, Vasic; Burnete. Allenatore: Possanzini.

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