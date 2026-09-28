La Georgia torna in campo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle una sconfitta arrivata nel modo più beffardo, mentre l’Ucraina vuole dare continuità al successo ottenuto all’esordio. La seconda giornata della Nations League mette di fronte due squadre che hanno iniziato il percorso con ambizioni e stati d’animo differenti: i padroni di casa sono stati puniti al 99’ dall’Irlanda del Nord, gli ospiti hanno invece raccolto tre punti pesanti a Budapest contro l’Ungheria. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

A Tbilisi, dunque, la posta in palio è già importante. La Georgia affronta anche l’inizio di un nuovo ciclo dopo la separazione da Willy Sagnol e l’affidamento della panchina a Ramaz Svanadze, promosso dall’Under 21. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Georgia-Ucraina in TV e streaming

Georgia-Ucraina si gioca lunedì 28 ottobre alle ore 18:00 alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi ed è valida per il secondo della Nations League 2026/27 (Lega B (Gruppo 2)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento dell'incontro in tempo reale sui canali social e sui rispettivi siti ufficiali delle due Nazionali.

Qui Georgia

Qui Ucraina

Georgia-Ucraina, probabili formazioni

L'esordio contro l’Irlanda del Nord ha lasciato tanta amarezza. La selezione georgiana ha resistito fino ai minuti di recupero, prima di incassare al 99’ la rete che ha deciso la partita. Il ko ha portato anche alla fine dell’avventura di, conchiamato a guidare la nazionale maggiore dopo l’esperienza sulla panchina dell’Under 21. La Georgia è inoltre reduce da cinque partite consecutive senza vittorie in Nations League e cerca una reazione immediata davanti al proprio pubblico.La squadra diha iniziato il torneo nel migliore dei modi, imponendosi per 1-0 in casa dell’Ungheria. A Budapest è statoa decidere l’incontro con la rete realizzata prima dell’intervallo, in una gara nella quale gli ucraini hanno mostrato soprattutto solidità e attenzione nella fase difensiva. L’obiettivo è prolungare il momento positivo e conquistare la terza vittoria consecutiva dall’arrivo di Maldera.: Mamardashvili; Goglichidze, Dvali, Lochoshvili; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kharebashvili; Kvernadze, Mikautadze, Kvaratskhelia.Svanadze.

UCRAINA (4-4-2): Riznyk; Krupskyi, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Ocheretko, Brazhko, Sudakov; Sikan, Vanat. CT: Maldera.

Georgia-Ucraina: data, orario e canali