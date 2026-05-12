Dove vedere Getafe-Maiorca in diretta tv e streaming gratis

Al Coliseum va in scena una delle sfide più avvincenti della trentaseiesima giornata de LaLiga. Alle 21:30 si affronteranno Getafe e Maiorca, due squadre che lottano per centrare i loro obiettivi stagionali e che si daranno battaglia. Il Getafe, dopo due sconfitte di fila, proverà a guadagnare terreno e giocarsi le sue carte per entrare in Europa; dal canto suo il Maiorca è in cerca della matematica certezza della permanenza in massima serie. Scopri come seguire la partita, continua a leggere l'articolo e non perdere nemmeno un minuto del match. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GETAFE-MAIORCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Getafe in questa Liga è una fortezza inespugnabile, soprattutto tra le mura amiche. La squadra di Bordalás gode di una delle migliori difese dell'intero campionato spagnolo, ma nelle ultime sfide non è riuscito a mantenere la stessa solidità ed ha infatti ottenuto un solo punto in tre giornate. Nelle ultime cinque, tra l'altro, ha vinto soltanto contro la Real Sociedad per 1-0. Nonostante una posizione in classifica migliore rispetto al Maiorca, la squadra delle Baleari è molto più in forma, trascinata dall'ex Lazio Vedat Muriqi che ora proverà a scalzare Mbappé dalla vetta della classifica marcatori. Con una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate, il Maiorca vuole strappare quanto prima la matematica certezza di stare in massima serie anche il prossimo anno.

Le probabili formazioni di Getafe-Maiorca

Il Getafe fa del 5-3-2 il suo dogma: una difesa solidissima con una coppia di attaccanti formata da Satriano e Vazquez. Il Mallorca di Demichelis invece scende in campo con un modulo più dinamico, la cui punta di diamante è proprio Muriqi, che comporrà il tandem offensivo insieme ad un altro ex Serie A, Luvumbo Zito.

Getafe (5-3-2): Soria; Iglesias, Abqar, Duarte, Romero, Davinchi; Milla, Djene, Arambarri; Satriano, Vazquez. Allenatore: Bordalas. Mallorca (4-3-1-2): Roman; Bauza, Valjent, Mascarell, Mojica; Darder, Torre, Morlanes; Virgili; Luvumbo, Muriqi. Allenatore: Demichelis.

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