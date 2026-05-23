Dove vedere Getafe-Osasuna in diretta tv e streaming gratis

Sabato 23 maggio alle ore 21:00 il Coliseum ospiterà una delle gare più delicate e interessanti dell’ultima giornata de LaLiga: Getafe-Osasuna. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi sia nella corsa europea che nella lotta salvezza. La formazione guidata da José Bordalás sogna infatti un clamoroso approdo in Europa League, mentre l’Osasuna arriva a Madrid con la necessità di conquistare almeno un risultato positivo per evitare brutte sorprese nelle zone basse della classifica.

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Il momento delle due squadre

Il Getafe arriva all’ultima giornata con grande entusiasmo e con la consapevolezza di aver disputato un campionato di altissimo livello. La squadra madrilena ha costruito la propria stagione su una fase difensiva estremamente organizzata, diventando una delle formazioni più difficili da affrontare dell’intera Liga. Intensità, aggressività e compattezza sono state le armi principali della squadra di Bordalás, capace di restare stabilmente nella parte alta della classifica. L’Osasuna, invece, si presenta al Coliseum con una pressione completamente diversa. La squadra di Pamplona non è ancora matematicamente salva e dovrà affrontare l’ultima giornata senza poter fare calcoli. Il margine sulla zona retrocessione resta sottile e basta poco per complicare una situazione che sembrava più tranquilla qualche settimana fa..

Le probabili formazioni di Getafe-Osasuna

Il Getafe di Bordalás scende in campo con il suo solido 5-3-2, con in attacco Satriano e Vazquez. L'Osasuna invece risponderà con un modulo più offensivo, con il suo capocannoniere Budimir in attacco, che giocherà davanti a Garcia, Oroz e Munoz.

Getafe (5-3-2): Soria; Nyom, Davinchi, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Caceres, Arambarri; Satriano, Vazquez. Allenatore: Bordalas.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Beretones; Torro, Moncayola; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir. Allenatore: Lisci.

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