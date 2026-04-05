Lo streaming gratis della gara Giana Erminio-Dolomiti: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 08:36)

Il Girone A di Serie C propone un incontro delicato per la parte bassa della classifica: Giana Erminio-Dolomiti, in programma lunedì 6 aprile alle ore 14:30. La Giana Erminio, decima con 45 punti, cerca continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre le Dolomiti, sedicesime a 38 punti, vogliono conquistare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — La Giana Erminio, allenata da Francesco Valente, si presenta con un 3-5-2 pronto a sfruttare il dinamismo del centrocampo e la solidità difensiva. Previtali e Gabbiani guideranno l’attacco, cercando di finalizzare le azioni e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Con 45 punti, i padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff.

Le Dolomiti, guidate da Andrea Bonatti, rispondono con lo stesso modulo 3-5-2, puntando su compattezza e ordine in fase difensiva. Marconi e Olonisakin saranno i riferimenti offensivi, chiamati a sfruttare le occasioni e a rendere pericolosa la squadra in contropiede. Con 38 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per muovere la classifica e aumentare fiducia.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Dolomiti — Si prevede un match tatticamente equilibrato, dove la Giana Erminio proverà a controllare il gioco attraverso il centrocampo e a creare superiorità sulle fasce, mentre le Dolomiti punteranno sulla difesa solida e sulle ripartenze veloci. La partita potrebbe essere decisa dalla capacità di concretizzare le occasioni da entrambe le squadre.

Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente

Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti