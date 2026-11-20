Un solo punto separa le due squadre e basta a rendere importante ogni scelta. Giana Erminio-Juventus Next Gen si gioca sabato 21 novembre 2026 alle 17:30 allo stadio Comunale Città di Gorgonzola, nella quindicesima giornata del Girone A di Serie C. GUARDA GIANA ERMINIO-JUVENTUS NEXT GEN IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa arrivano dall’1-1 di Carpi e cercano un risultato che permetta di superare i bianconeri. La squadra di Massimo Brambilla, invece, deve dimostrare che il netto successo sul Treviso può diventare l’inizio di un percorso più regolare. Il rendimento lontano da casa resta il principale ostacolo: nelle prime sette trasferte di campionato non è ancora arrivata una vittoria. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE GIANA ERMINIO-JUVENTUS NEXT GEN IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Giana Erminio-Juventus Next Gen

, con calcio d’inizio alle. Il canale dedicato permetterà di seguire integralmente la partita di Gorgonzola. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che includa l’accesso alla copertura della Serie C. L’incontro rientra nel programma pomeridiano del campionato: sarà quindi importante selezionare il canaleper raggiungere direttamente la sfida tra lombardi e bianconeri.

La partita sarà disponibile su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà la visione tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di accedere alla diretta da computer, smartphone e tablet, in base ai contenuti compresi nell’abbonamento. Anche online la copertura sarà integrale: entrambe le soluzioni accompagneranno tutti i novanta minuti del confronto.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C cercare Giana Erminio-Juventus Next Gen tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali sul match

Partita: Giana Erminio-Juventus Next Gen.

Giana Erminio-Juventus Next Gen. Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, quindicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone A, quindicesima giornata. Data: sabato 21 novembre 2026.

sabato 21 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Comunale Città di Gorgonzola.

Comunale Città di Gorgonzola. Diretta TV: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

Il momento della Giana Erminio

Laoccupa il diciassettesimo posto con, frutto di due vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Il numero delle gare terminate in parità racconta una squadra spesso capace di restare vicina agli avversari, ma ancora poco efficace nel trasformare l’equilibrio in tre punti. Il recente rendimento offre comunque segnali incoraggianti:. A Carpi, il gol diha consentito ai lombardi di recuperare e portare a casa un punto.

Per Mario Tacchinardi la sfida successiva sarà costruire maggiore continuità davanti al proprio pubblico. Il bilancio interno, una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte, lascia margini di miglioramento. La preparazione è condizionata da quattro assenze: oltre ad Avinci e Samele, non sono stati convocati Pinto, per un’infiammazione al ginocchio, e Mora, fermato da una contusione.

Il momento della Juventus Next Gen

Le possibili formazioni di Giana Erminio-Juventus Next Gen

Ilha restituito fiducia alla Next Gen dopo una fase difficile. Le reti dihanno accompagnato una prestazione nella quale i bianconeri sono riusciti a unire intensità e qualità.cerca adesso una conferma in trasferta. Iraccolti lontano da casa spiegano quanto sia importante migliorare questo aspetto per risalire dalla quindicesima posizione. Con, la Juventus precede la Giana di una sola lunghezza. Il confronto richiede quindi attenzione anche alla gestione dei momenti: esporsi troppo dopo un’occasione fallita o perdere ordine durante la pressione avversaria potrebbe compromettere una partita destinata a pesare sulla classifica di entrambe.Per lail riferimento è il, condavanti ea sostegno. L’assenza di Mora impone però una modifica sulla destra della difesa:è una possibile soluzione tra i convocati. Questa è una ricostruzione indicativa, non un undici annunciato dal tecnico.

Anche per la Juventus l’ipotesi parte dall’ultima formazione: Mangiapoco tra i pali, Turco, Montero e Brugarello in difesa, con Merola e Oboavwoduo alle spalle di Konate. Durmisi e Owusu rappresentano alternative nei rispettivi reparti.

GIANA ERMINIO, ipotesi (4-2-3-1): Mazza; Di Bitonto, Tornaghi, Rovinelli, Ghezzi; Zanchetta, Ballabio; Comelli, Renda, Ruffini; Quaggio.

JUVENTUS NEXT GEN, ipotesi (3-4-2-1): Mangiapoco; Turco, Montero, Brugarello; Pagnucco, Macca, Ripani, Grelaud; Merola, Oboavwoduo; Konate.