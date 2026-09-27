La Serie C mette di fronte Giana Erminio e Pro Vercelli, gara valida per la settima giornata del Girone A. L'appuntamento è fissato per sabato 26 settembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Città di Gorgonzola. Le due formazioni arrivano alla sfida separate da tre punti: i padroni di casa sono al 19° posto con 2 punti, mentre i piemontesi occupano la 16ª posizione a quota 5. La Giana è ancora senza vittorie e cerca una svolta dopo un avvio complicato, mentre la Pro Vercelli deve reagire al pesante ko subito nell'ultimo turno contro il Trento. VEDI GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Giana Erminio ha raccolto due pareggi e quattro sconfitte nelle prime sei giornate, segnando 5 gol e incassandone 9. La Pro Vercelli ha invece ottenuto una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con 5 reti realizzate e ben 10 subite. Nell'ultimo turno la Giana ha pareggiato 1-1 sul campo della Folgore Caratese, mentre la formazione piemontese è stata travolta 4-0 dal Trento. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Giana Erminio-Pro Vercelli in diretta TV e streaming

Giana Erminio-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 255. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. Il collegamento è previsto dallo stadio Città di Gorgonzola alle ore 14:30 per la sfida della settima giornata.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Giana Erminio-Pro Vercelli tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Giana Erminio-Pro Vercelli

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Giana Erminio-Pro Vercelli tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Giana Erminio-Pro Vercelli: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per sabato 26 settembre alle ore 14:30 allo stadio Città di Gorgonzola, con la sfida visibile in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW.

Partita: Giana Erminio-Pro Vercelli

Giana Erminio-Pro Vercelli Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Città di Gorgonzola, Gorgonzola

Città di Gorgonzola, Gorgonzola Diretta TV: Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Giana Erminio

La Giana Erminio si presenta al settimo appuntamento del campionato in penultima posizione, con appena 2 punti conquistati. Il bilancio delle prime sei partite parla di due pareggi e quattro sconfitte, senza ancora una vittoria, mentre il reparto offensivo ha prodotto 5 reti a fronte delle 9 incassate. Il recente 1-1 ottenuto contro la Folgore Caratese ha comunque permesso alla squadra di interrompere una serie di risultati negativi e di aggiungere un altro punto alla propria classifica.

La formazione di Gorgonzola è chiamata ora a trasformare questo piccolo segnale positivo in una vera reazione. La gara interna contro una diretta concorrente offre infatti l'opportunità di accorciare le distanze e soprattutto di inseguire il primo successo della stagione. Nel frattempo è cambiata anche la guida tecnica: dopo l'esonero di Alessio Gambirasio comunicato il 24 settembre, la squadra è stata affidata a Matteo Parma, chiamato a dare una nuova impronta al gruppo proprio in occasione di un confronto delicato.

La Giana dovrà migliorare soprattutto la continuità nelle due aree di rigore. I cinque gol segnati raccontano di una squadra che fatica a concretizzare con regolarità, mentre le nove reti subite evidenziano margini di miglioramento anche nella fase difensiva. Il fattore campo può diventare un elemento importante, considerando l'esigenza di muovere rapidamente la classifica e conquistare punti contro una formazione che occupa comunque la stessa zona della graduatoria.

Qui Pro Vercelli

La Pro Vercelli arriva alla trasferta lombarda con 5 punti e il 16° posto in classifica. Il percorso delle prime sei giornate comprende una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con una produzione offensiva identica a quella della Giana, 5 gol, ma con una maggiore difficoltà nella protezione della propria porta: sono infatti 10 le reti subite finora.

Il momento più recente non è stato positivo per la squadra piemontese, che nell'ultima giornata ha incassato un netto 4-0 contro il Trento. La trasferta di Gorgonzola diventa quindi immediatamente l'occasione per reagire e ritrovare un risultato utile. Un successo permetterebbe alla formazione di Daniele Bonera di aumentare il proprio margine sulla Giana e di recuperare fiducia dopo la pesante battuta d'arresto.

La Pro Vercelli dovrà soprattutto ritrovare solidità dopo le difficoltà evidenziate nelle prime sei giornate. La differenza reti negativa testimonia i problemi incontrati dalla squadra in fase difensiva, ma la sfida contro una Giana ancora alla ricerca della prima vittoria potrebbe offrire anche spazi interessanti in fase offensiva. La capacità di gestire la pressione e di sfruttare le occasioni sarà quindi determinante.

La chiave tattica della partita

La Giana Erminio dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidandosi a Mazza tra i pali e al terzetto difensivo formato da Mora, Rovinelli e Ghezzi. Sulle corsie esterne sono attesi Comelli e Ruffini, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Marotta, Zanchetta e Ballabio. In avanti spazio alla coppia composta da Renda e Magazzú, chiamata a dare maggiore incisività alla manovra offensiva.

La Pro Vercelli dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Livieri sarà il portiere, protetto dalla linea a quattro composta da Piran, Coccolo, Moretti e Pagliari. In mediana dovrebbero trovare spazio Burruano, El Bakkali e Iotti, mentre il tridente offensivo sarà formato da Rutigliano, Comi e Sow, con il compito di attaccare gli spazi e creare problemi alla difesa avversaria.

La partita potrebbe decidersi soprattutto nella zona centrale del campo, dove la Giana proverà a sfruttare la superiorità numerica garantita dal 3-5-2, mentre la Pro Vercelli cercherà di sviluppare il proprio gioco attraverso l'ampiezza garantita dal tridente. Particolare attenzione anche alle palle inattive e alle seconde palle, situazioni che potrebbero assumere un peso importante in una sfida tra due squadre separate da pochi punti e alla ricerca di una svolta.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla partita con la necessità di cambiare passo. La Giana Erminio vuole sfruttare il fattore campo per ottenere finalmente la prima vittoria del campionato, mentre la Pro Vercelli è chiamata a reagire dopo il pesante 4-0 subito nell'ultima giornata. I due allenatori dovrebbero quindi affidarsi a un undici capace di garantire equilibrio senza rinunciare alla ricerca del risultato.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Mora, Rovinelli, Ghezzi; Comelli, Marotta, Zanchetta, Ballabio, Ruffini; Renda, Magazzú. Allenatore: Matteo Parma.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Coccolo, Moretti, Pagliari; Burruano, El Bakkali, Iotti; Rutigliano, Comi, Sow. Allenatore: Daniele Bonera.