Al Città di Gorgonzola va in scena Giana Erminio-Trento, sfida valida per il quinto turno del Girone A di Serie C 2026/27. La partita è in programma giovedì 17 settembre alle ore 21:00 e mette di fronte la Giana Erminio, ancora ferma a 0 punti dopo le prime quattro giornate, e il Trento, che ha raccolto 8 punti ed è attualmente nella zona alta della classifica. La formazione di casa è reduce da quattro sconfitte consecutive, mentre gli ospiti sono ancora imbattuti.VEDI GIANA ERMINIO-TRENTO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Giana Erminio di Alessio Gambirasio cerca al Città di Gorgonzola i primi punti della stagione dopo i ko contro AlbinoLeffe, Lumezzane, Dolomiti Bellunesi e Lecco. Il Trento di Luca Tabbiani arriva invece dal pareggio per 0-0 contro l'Union Brescia, risultato che ha portato a otto i punti conquistati nelle prime quattro giornate. Gli aquilotti hanno inoltre mantenuto la porta inviolata in tre delle prime quattro partite. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Giana Erminio-Trento.

Dove vedere Giana Erminio-Trento in diretta TV e streaming

La sfida del

sarà trasmessa in diretta su

e in streaming su

. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00 di giovedì 17 settembre.

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Giana Erminio-Trento: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Giana Erminio-Trento

Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, quinta giornata

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Città di Gorgonzola, Gorgonzola

Diretta TV: Sky Sport 258

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento della Giana Erminio

La

è l'unica squadra del Girone A ancora senza punti dopo quattro giornate. L'esordio contro l'AlbinoLeffe si è chiuso sul 2-1 per gli ospiti, poi sono arrivate le sconfitte contro Lumezzane, Dolomiti Bellunesi e Lecco. Nell'ultimo turno, disputato al Rigamonti-Ceppi, la formazione di Gambirasio è stata battuta 1-0.

Il dato offensivo evidenzia le difficoltà incontrate in questo avvio: la Giana ha realizzato soltanto 2 gol in quattro partite, a fronte di 6 reti subite. Contro il Trento, Gambirasio potrà però contare su una rosa di 24 convocati e avrà l'occasione di cercare la prima svolta stagionale davanti al proprio pubblico.

Il momento del Trento

Il

ha iniziato il campionato senza sconfitte, conquistando due vittorie e due pareggi per un totale di 8 punti. Dopo il successo all'esordio contro il Treviso e quello ottenuto contro il Lecco, gli uomini di Tabbiani hanno pareggiato contro il Desenzano e successivamente hanno chiuso sullo 0-0 la sfida interna con l'Union Brescia.

Contro l'Union Brescia gli aquilotti hanno prodotto diverse occasioni soprattutto nel primo tempo e colpito anche una traversa con D'Intino. Il 4-3-3 utilizzato da Tabbiani ha visto Barlocco in porta, Maffei, Kassama, Benassai e D'Intino in difesa, Aucelli, Fossati e Mehic a centrocampo e il tridente Dalmonte-Molina-Ladisa.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Trento

La

dovrebbe presentarsi con il 3-5-2. Mazza è candidato a partire tra i pali, con Tornaghi, Rovinelli e Ruffini a comporre il terzetto difensivo. Comelli, Marotta, Ballabio, Pinto e Nucifero potrebbero occupare la linea di centrocampo, mentre Renda e Magazzù sono indicati come coppia offensiva.

Il Trento dovrebbe invece confermare il 4-3-3. Barlocco dovrebbe essere protetto da Maffei, Kassama, Benassai e D'Intino, con Aucelli, Fossati e Mehic nel reparto centrale. In avanti Dalmonte e Ladisa potrebbero agire ai lati di Molina, riferimento centrale del tridente.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Tornaghi, Rovinelli, Ruffini; Comelli, Marotta, Ballabio, Pinto, Nucifero; Renda, Magazzù. Allenatore: Alessio Gambirasio.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Kassama, Benassai, D'Intino; Aucelli, Fossati, Mehic; Dalmonte, Molina, Ladisa. Allenatore: Luca Tabbiani.