Gibilterra e Andorra si affrontano nella seconda giornata della Nations League con l’obiettivo di dare una direzione al proprio percorso nel girone. I padroni di casa, ancora imbattuti nei due precedenti contro gli andorrani, arrivano all’appuntamento nel miglior momento recente, mentre gli ospiti sono chiamati a reagire dopo la sconfitta interna contro Malta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I due precedenti raccontano infatti di partite estremamente equilibrate: un successo per 1-0 di Gibilterra e un pareggio senza reti. Appena un gol in 180 minuti, dato che fotografa le difficoltà offensive di entrambe le nazionali. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Gibilterra-Andorra in TV e streaming

Gibilterra-Andorra si gioca domenica 27 settembre alle ore 18:00 all'Europa Point Stadium di Gibilterra ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega D). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida in tempo reale tramite le pagine social e i rispettivi siti ufficiali delle due Nazionali.

Qui Gibilterra

Qui Andorra

Gibilterra-Andorra, probabili formazioni

La nazionale disi presenta alla sfida forte di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il commissario tecnico ha fissato un obiettivo ambizioso per il girone: «Quattro partite, una sola ambizione: vincerle tutte». Dopo lo 0-0 nell’amichevole contro, Gibilterra è pronta a giocarsi le proprie carte in una gara ufficiale nella quale cercherà di sfruttare anche il fattore campo.La squadra diha invece iniziato lacon una sconfitta percontro. Un risultato maturato dopo un buon primo tempo, nel quale gli andorrani hanno mostrato una gestione del possesso superiore rispetto al passato, prima di soffrire nella ripresa l’aumento della pressione degli avversari. «È un chiaro segnale di crescita per la nostra identità di squadra», ha sottolineato il ct, soddisfatto dell’atteggiamento mostrato nonostante il ko.(4-3-3): Banda; Jolley, Annesley, Lopes, Britto; Bent, Pozo, Valarino; Scanlon, De Barr, Bartolo.: Wiseman.

Andorra (5-4-1): Alvarez; San Nicolas, C. Garcia, Llovera, Olivera, M. Garcia; J. Rubio, M. Vales, M. Pujol, Teixeira; Fernandez. Allenatoregi: Koldo.

Gibilterra-Andorra: data, orario e canali