Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA 250 di Nottingham, Talia Gibson affronterà la britannica Francesca Jones in una sfida che mette di fronte due giocatrici alla ricerca di risposte dopo un periodo non particolarmente brillante.

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Il momento delle due tenniste

L'australiana arriva all'appuntamento con una serie negativa di quattro sconfitte consecutive e con appena tre vittorie raccolte nelle ultime dieci partite disputate. I numeri al servizio evidenziano luci e ombre: Gibson conquista circa il 69% dei punti con la battuta, ma paga una percentuale non eccezionale di prime in campo e un numero piuttosto elevato di doppi falli. Le difficoltà recenti sono confermate anche dalle percentuali di game e set vinti, entrambe al di sotto delle aspettative.

Anche Francesca Jones non si presenta nel suo miglior momento. La britannica ha comunque ottenuto cinque vittorie nelle ultime dieci uscite, mostrando una maggiore continuità rispetto alla sua avversaria. L'esordio stagionale sull'erba, però, non è stato positivo, con l'eliminazione immediata nel torneo di Londra. Jones può contare sul sostegno del pubblico di casa e su una buona affidabilità della prima di servizio, che entra in campo con una frequenza superiore al 70%. Inoltre, si distingue per la capacità di sfruttare le occasioni in risposta, convertendo una percentuale significativa delle palle break a disposizione.

Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, rendendo il confronto di Nottingham ancora più interessante. Da una parte Gibson proverà a interrompere il momento difficile e a ritrovare fiducia, dall'altra Jones cercherà di sfruttare il fattore campo per avanzare nel torneo davanti ai propri tifosi.

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