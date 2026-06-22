Prosegue il cammino del Lexus Eastbourne Open, torneo WTA 250 in scena sui prati di Eastbourne, in Gran Bretagna, e uno degli incontri più attesi vede protagonista Madison Keys. L'americana, attuale numero 27 del ranking mondiale, affronta l'australiana Talia Gibson, numero 57 della classifica WTA, in una sfida che sulla carta pende nettamente dalla parte della tennista statunitense.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIBSON-KEYS SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Gibson-Keys in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Gibson-Keys BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

Le condizioni di gioco sembrano infatti esaltare le caratteristiche di Keys, da sempre particolarmente efficace sull'erba grazie al suo tennis aggressivo e al potente servizio. Non a caso Eastbourne rappresenta uno dei tornei più amati dall'americana, che nel corso della sua carriera ha già conquistato il titolo in due occasioni, nel 2014 e nel 2023.

Anche i risultati più recenti confermano il buon momento della giocatrice statunitense sulla superficie verde. Nell'unico appuntamento stagionale disputato prima di Eastbourne, Keys ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Berlino, arrendendosi soltanto alla connazionale Jessica Pegula dopo aver mostrato un livello di gioco molto competitivo.

Dall'altra parte della rete ci sarà una Talia Gibson che arriva comunque con fiducia. L'australiana ha infatti dimostrato di poter essere una rivale insidiosa sull'erba grazie all'ottimo percorso compiuto a Nottingham. In quell'occasione è riuscita a spingersi fino ai quarti di finale, ottenendo una vittoria di prestigio contro la cinese Qinwen Zheng prima di fermarsi contro Karolina Pliskova

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIBSON-KEYS SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO