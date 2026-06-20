La sfida di tennis tra Gianluca Mager Gil e Marco Trungelliti è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra due giocatori esperti del circuito Challenger e qualificazioni, pronti a contendersi un posto nel turno successivo del torneo sull’erba britannica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Gil arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare al meglio l’occasione e cercare continuità in un contesto competitivo importante. Il suo tennis si basa su solidità da fondo campo e capacità di adattarsi alle diverse superfici.

Il Trungelliti, invece, è un giocatore molto esperto e combattivo, abituato a lottare nei turni di qualificazione. L’argentino cercherà di sfruttare la sua resistenza e la sua regolarità per mettere in difficoltà l’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Gil proverà a prendere in mano il gioco con continuità e aggressività controllata.

Trungelliti cercherà invece di far valere esperienza e solidità nei momenti chiave del match.

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