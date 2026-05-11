Gil Vicente-Arouca: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga Portugal su Bet365
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Il Gil Vicente ospita l’Arouca all’Estadio Cidade de Barcelos nella 33ª giornata di Liga Portugal con l’obiettivo di salutare il pubblico di casa con una vittoria nell’ultima gara interna della stagione: la formazione di Cesar Peixoto, sesta in classifica con 50 punti e ormai fuori dalla corsa europea, arriva alla sfida dopo il successo per 2-1 contro il Casa Pia e il pareggio a reti bianche sul campo del Rio Ave, risultati che hanno permesso ai padroni di casa di confermare il buon rendimento recente davanti ai propri tifosi. Situazione più tranquilla invece per l’Arouca, undicesimo a quota 36 punti e già salvo da diverse settimane, ma reduce da un periodo non brillante lontano da casa, con le sconfitte contro Braga e Alverca prima del 2-2 ottenuto nell’ultimo turno contro il Santa Clara. Guarda ora Gil Vicente-Arouca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Gil Vicente-Arouca, probabili formazioniGil Vicente (4-2-3-1): Figueira; Zé Carlos, Elimbi ilbert, Buatu, Konan; Zé Carlos, Esteves; Murilo, Garcia, Fernandez; Hernandez. Allenatore: Cesar Peixoto
Arouca (4-2-3-1): De Arruabarrena; Esgaio, Sanchez, Fontan, Kuipers; Fukui, Ee; Trezza, Lee, Djouahra; Barbero. Allenatore: Vasco Seabra
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