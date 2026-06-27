L'ultima giornata del Gruppo J del Mondiale 2026 mette di fronte Giordania e Argentina in una sfida che ha un peso diverso per le due nazionali. Le squadre si affronteranno nella notte tra sabato e domenica, con calcio d'inizio fissato alle 4:00 italiane, in un match che vedrà l'Albiceleste difendere il primo posto già conquistato e la Giordania salutare la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo.

Dopo due giornate, infatti, la situazione del girone è già definita per entrambe. L'Argentina ha conquistato matematicamente il primo posto grazie alle vittorie contro Algeria e Austria, mentre la Giordania è già eliminata dopo le sconfitte contro Austria e Algeria. I riflettori saranno puntati ancora una volta su Lionel Messi, appena diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali con 17 reti, superando il precedente primato.

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Dove vedere Giordania-Argentina in diretta TV e streaming

La partita tra Giordania e Argentina sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti del Mondiale 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da smartphone che da tablet, computer e smart TV.

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Giordania, l'ultima occasione per lasciare il segno

La sconfitta in rimonta contro l'Algeria ha sancito l'eliminazione della Giordania, che chiuderà il proprio primo Mondiale affrontando la nazionale campione del mondo in carica. Nonostante i risultati negativi, il commissario tecnico Jamal Sellami ha apprezzato la crescita mostrata dalla squadra.

"La squadra algerina ha eseguito delle sostituzioni che hanno fatto la differenza. La nostra inesperienza ha permesso loro di segnare su due calci d'angolo, ma in generale abbiamo giocato un'ottima partita e dovremmo essere orgogliosi della nostra prestazione. Alla nostra prima esperienza in un Mondiale siamo stati migliori rispetto alla prima gara."

Il CT guarda con fiducia anche all'ultima sfida del girone.

"Affrontare l'Argentina è un'opportunità di giocare bene e lasciare un segno indelebile, degno del calcio giordano."

Dal punto di vista tattico, Sellami dovrebbe confermare il 3-4-3, con Tamari, Olwan e Mardi a guidare il reparto offensivo. A centrocampo spazio a Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawahbdeh e Abu Taha, mentre la difesa sarà composta da Al-Arab, Abu Dahab e Nasib.

Argentina, Messi nella storia e occhi già agli ottavi

L'Argentina arriva all'ultima giornata del girone con il primo posto già in tasca e la consapevolezza di aver confermato il proprio ruolo di favorita. Dopo il 3-0 sull'Algeria e il 2-0 contro l'Austria, la squadra di Lionel Scaloni ha già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta.

Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Lionel Messi, autore di una tripletta nella gara d'esordio e di una doppietta nella seconda partita, prestazioni che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo.

Scaloni ha voluto sottolineare l'importanza del contributo dell'intero gruppo.

"Quando Leo entra in partita tutti entrano in partita, e questo è merito della squadra."

Il commissario tecnico ha poi ribadito che il percorso verso il titolo sarà tutt'altro che semplice.

"La gente si entusiasma vedendo la squadra e come gareggia. Ci sono molte nazionali che possono diventare campioni del mondo e noi saremo in lotta, ma sarà dura per tutti."

Con la qualificazione già conquistata, Scaloni dovrebbe affidarsi a un ampio turnover. In difesa spazio a Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Julián Alvarez e López. A centrocampo pronti Giuliano Simeone, Paredes, Palacios e Nico Gonzalez.

Una sfida dal peso diverso

La classifica rende il confronto piuttosto particolare. L'Argentina non ha più esigenze di classifica, mentre la Giordania proverà a chiudere la propria avventura mondiale con una prestazione che possa rappresentare un motivo d'orgoglio.

Per l'Albiceleste sarà anche l'occasione per gestire le energie in vista degli ottavi e permettere ad alcuni giocatori meno impiegati di trovare spazio. La Giordania, invece, giocherà senza pressioni, cercando di mettere in difficoltà una delle principali candidate alla vittoria finale.

Le probabili formazioni

Giordania (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Abu Dahab, Nasib; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawahbdeh, Abu Taha; Mardi, Tamari, Olwan. Allenatore: Sellami.

Argentina (4-4-2): Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Gonzalez; Alvarez, Lopez. Allenatore: Scaloni.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Argentina parte naturalmente con i favori del pronostico, ma potrebbe affrontare la gara con ritmi meno elevati vista la qualificazione già conquistata. La Giordania, invece, proverà a sfruttare ogni occasione per salutare il torneo con una prestazione di livello.

I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Lionel Messi, entrato nella storia dei Mondiali grazie al nuovo record di reti, mentre la Giordania si affiderà al talento di Mousa Al-Tamari, chiamato a guidare l'attacco contro una delle difese più solide della competizione.

Novanta minuti che chiuderanno il cammino del Gruppo J. Per l'Argentina sarà un'altra tappa verso la difesa del titolo mondiale, mentre la Giordania cercherà di concludere la propria storica partecipazione con una prova all'altezza dell'evento.

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