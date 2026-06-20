La sfida di tennis tra Marcos Giron e Charles Broom è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 15:30. Un incontro interessante tra un giocatore già abituato al circuito maggiore e un tennista britannico pronto a sfruttare il fattore campo per provare a proseguire il suo cammino sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Giron arriva a questo appuntamento con la solidità che lo contraddistingue nel circuito ATP. L’americano è un giocatore molto regolare da fondo campo, capace di mantenere alta la continuità negli scambi e di gestire bene le fasi più delicate del match.

Il Broom, invece, cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di casa e le condizioni tipiche dell’erba inglese. Il britannico proverà a giocare con aggressività, cercando di accorciare gli scambi e mettere pressione all’avversario soprattutto con il servizio.

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Il momento dei due tennisti

Giron proverà a imporre il proprio ritmo da fondo campo, puntando sulla continuità e sulla gestione degli scambi lunghi.

Broom cercherà invece di alzare l’intensità e giocare in modo aggressivo per provare a sorprendere l’avversario davanti al pubblico di casa.

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