Dove vedere Girona-Real Sociedad in diretta tv e streaming gratis

Il Girona si prepara a vivere una delle partite più delicate della propria stagione. Mercoledì 14 maggio alle 20:00, all’Estadio Municipal de Montilivi, arriverà la Real Sociedad per una sfida che può avere un peso enorme nella corsa salvezza della squadra catalana. Il Girona occupa attualmente il diciassettesimo posto della classifica e mantiene soltanto un margine minimo sulla zona retrocessione. Con appena tre giornate ancora da disputare, ogni punto diventa fondamentale per evitare un finale drammatico. Dall’altra parte ci sarà una Real Sociedad ancora in corsa per migliorare il proprio piazzamento europeo e desiderosa di interrompere un periodo complicato.

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Il momento delle due squadre

Il Girona attraversa senza dubbio il momento più difficile della sua stagione. La formazione catalana non è riuscita a vincere nessuna delle ultime cinque partite disputate e ha raccolto soltanto pochi punti, perdendo terreno rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza. Il Deportivo Alavés continua infatti a spingere alle sue spalle e il vantaggio del Girona resta molto ridotto. Proprio per questo motivo la sfida casalinga contro la Real Sociedad assume un valore enorme, soprattutto dal punto di vista mentale oltre che della classifica.

La Real Sociedad, però, rappresenta un avversario estremamente ostico. La squadra di Pellegrino Matarazzo arriva da settimane altalenanti in campionato, senza successi nelle ultime giornate, ma resta una delle formazioni più competitive della Liga. Inoltre, il recente trionfo in Copa del Rey contro l’Atlético Madrid ha dato entusiasmo e prestigio a una stagione comunque positiva. I baschi vogliono tornare subito alla vittoria anche per difendere la propria posizione nella corsa europea, con diverse squadre pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Il Girona, invece, si aggrappa al fattore campo e alla necessità assoluta di fare punti per restare fuori dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Girona-Real Sociedad

Il Girona è alle prese con la lotta salvezza e dovrà necessariamente trovare la via della rete subito, provando a indirizzare la partita in proprio favore. La Real Sociedad, favorita per la gara della trentaseiesima giornata, scende in campo invece con un 4-4-2, con Sucic e Oyazarbal in attacco.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Blind, Reis, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Stuani. Allenatore: Michel.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Elustondo, Martin, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Soler, Gorrotxategi, Barrenetxea; Oyarzabal, Sucic. Allenatore: Matarazzo.

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