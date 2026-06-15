Direttamente dalle qualificazioni di Nottingham, Viktorija Golubic e Sofia Kenin sono riuscite a conquistare un posto nel tabellone principale del torneo. Due percorsi differenti, ma che hanno comunque permesso a entrambe di continuare la propria avventura sull'erba britannica. La svizzera si è guadagnata l'accesso al main draw superando il tabellone cadetto, mentre l'americana ha beneficiato di un ripescaggio come lucky loser, ottenendo così una seconda opportunità per mettersi in mostra.

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Il momento delle due tenniste

Per Kenin, ex numero quattro del mondo e campionessa degli Australian Open 2020, si tratta di un'occasione importante per ritrovare continuità e rilanciare le proprie ambizioni in una stagione finora caratterizzata da alti e bassi. Dall'altra parte della rete troverà però una Golubic in crescita e particolarmente a suo agio sui campi in erba, superficie che da sempre esalta le sue qualità tecniche e il suo gioco vario.

I precedenti tra le due tenniste raccontano di una sfida estremamente equilibrata. Golubic e Kenin si sono affrontate quattro volte in carriera e il bilancio è perfettamente in parità, con due vittorie per parte. Un dato che conferma quanto il confronto sia aperto e difficile da pronosticare.

A sorridere nell'ultimo incrocio è stata però la giocatrice svizzera. L'ultimo confronto diretto si è disputato proprio nelle qualificazioni del torneo di Nottingham, dove Golubic è riuscita a imporsi con autorevolezza in due set, chiudendo la sfida con il punteggio di 6-3, 6-4.

Quel successo potrebbe rappresentare un importante vantaggio psicologico in vista del nuovo confronto, anche se Kenin avrà l'opportunità di prendersi immediatamente la rivincita. L'americana resta una giocatrice dal grande talento e dall'enorme esperienza ai massimi livelli, caratteristiche che potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi del match.