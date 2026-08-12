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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
La Europa League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Gornik-Ferencvaros, in programma giovedì 13 agosto alle ore 19:00. Il doppio confronto riparte dal successo per 1-0 del Ferencvaros conquistato nella gara d'andata, un risultato che lascia ancora aperto il discorso qualificazione.
Il Gornik potrà contare sul fattore campo per provare a ribaltare il risultato e conquistare il passaggio del turno, mentre il Ferencvaros arriva in Polonia con un piccolo vantaggio da difendere e l'obiettivo di completare la qualificazione al turno successivo.
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Il Gornik cerca la rimontaIl Gornik affronta il ritorno davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di cancellare lo svantaggio maturato nella gara d'andata. La formazione polacca dovrà aumentare la propria spinta offensiva per cercare il gol che permetterebbe di riequilibrare il doppio confronto.
Il fattore campo potrebbe essere determinante, ma sarà altrettanto importante mantenere equilibrio e attenzione per non concedere al Ferencvaros occasioni in contropiede.
Il Ferencvaros vuole difendere il vantaggioIl Ferencvaros arriva alla trasferta forte dell'1-0 conquistato nella prima sfida. Il margine è ridotto e non consente di abbassare la guardia, ma permette agli ungheresi di affrontare la gara con un piccolo vantaggio nel punteggio complessivo.
Gli ospiti cercheranno di gestire i momenti della partita e di sfruttare gli spazi che il Gornik sarà costretto a lasciare nella ricerca della rimonta.
Il momento della sfidaLa sfida tra Gornik e Ferencvaros si preannuncia equilibrata e combattuta. Il successo di misura ottenuto dagli ungheresi lascia infatti ancora tutto aperto e rende il ritorno una partita da dentro o fuori.
Il Gornik proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ribaltare il confronto, mentre il Ferencvaros punterà sulla propria organizzazione per difendere il vantaggio e conquistare la qualificazione.
Le probabili formazioni di Gornik-FerencvarosLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League.
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