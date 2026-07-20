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La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Göteborg-Levadia, in programma martedì 21 luglio alle ore 19:00. La formazione svedese debutta nel proprio percorso europeo stagionale, mentre il Levadia arriva all'appuntamento dopo aver superato con autorità il primo turno preliminare. La sfida di Gamla Ullevi rappresenta il primo atto di un doppio confronto che si preannuncia molto interessante.
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Il Göteborg vuole sfruttare il fattore campoL'IFK Göteborg punta a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino europeo. La formazione svedese proverà a sfruttare il sostegno del pubblico del Gamla Ullevi per costruire un vantaggio importante in vista della gara di ritorno in Estonia.
La squadra di casa sa che nei doppi confronti europei è fondamentale ottenere un risultato positivo nella sfida d'andata, cercando di limitare al massimo gli errori e imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute.
Il Levadia arriva con entusiasmoIl Levadia Tallinn si presenta a Göteborg dopo aver dominato il primo turno preliminare, eliminando i gallesi del Caernarfon Town con un eloquente 10-0 complessivo. La formazione estone sta attraversando un ottimo momento di forma e vuole continuare a sorprendere anche contro un avversario di maggiore tradizione internazionale.
Gli ospiti proveranno a conquistare un risultato utile in trasferta per poi giocarsi la qualificazione davanti al proprio pubblico nella gara di ritorno.
Il momento delle due squadreIl Göteborg parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e all'esperienza maturata nelle competizioni europee. Una vittoria consentirebbe agli svedesi di affrontare con maggiore serenità la trasferta di Tallinn.
Il Levadia, invece, arriva con grande fiducia dopo le convincenti prestazioni offerte nel turno precedente. La squadra estone proverà a confermare il proprio momento positivo, cercando di tenere aperto il discorso qualificazione fino al ritorno.
Le probabili formazioni di Göteborg-LevadiaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che mette in palio un posto nel terzo turno preliminare di UEFA Conference League.
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