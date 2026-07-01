Giovedì 2 luglio il Campo di Wimbledon ospiterà una delle sfide più interessanti del secondo turno femminile. Alle 12:00 italiane, l'azzurra Tira Caterina Grant affronterà la ceca Marie Bouzkova con l'obiettivo di proseguire il suo splendido cammino sull'erba londinese dopo aver superato qualificazioni e primo turno.

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Dove vedere Grant-Bouzkova in diretta TV e streaming ufficiale

La sfida tra Tira Caterina Grant e Marie Bouzkova, valida per il secondo turno di Wimbledon 2026, è in programma giovedì 2 luglio, alle 12:00 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

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Il momento di Tira Caterina Grant

Grant arriva a questo appuntamento in uno dei migliori momenti della sua giovane carriera. L'italiana ha conquistato quattro vittorie consecutive a Wimbledon, considerando anche il tabellone di qualificazione, mostrando grande solidità e fiducia sul prato dell'All England Club.

Il successo più importante è arrivato all'esordio nel tabellone principale, dove ha eliminato in due set la britannica Katie Boulter con il punteggio di 6-4, 6-2. Una prestazione convincente che ha confermato la crescita della classe 2008, capace di esprimere un tennis aggressivo soprattutto in risposta e di mettere costantemente pressione alle avversarie.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 20 giugno 2026: Marie Bouzkova della Repubblica Ceca esulta dopo la vittoria contro la connazionale Karolina Pliskova durante il Lexus Nottingham Open, disputato al Lexus Nottingham Tennis Centre il 20 giugno 2026 a Nottingham, in Inghilterra. (Foto di Nathan Stirk/Getty Images for LTA)

Il momento di Marie Bouzkova

Marie Bouzkova si presenta al secondo turno da numero 23 del ranking mondiale e reduce dalla vittoria nel WTA 250 di Nottingham, torneo che ha confermato la sua grande confidenza con la superficie erbosa.

Nel primo turno di Wimbledon la ceca ha superato Talia Gibson in tre set, dimostrando carattere dopo aver perso il secondo parziale. Nelle ultime settimane Bouzkova ha ottenuto numerosi risultati importanti sull'erba, grazie a un tennis ordinato, a un servizio molto efficace e a una notevole continuità negli scambi.

I precedenti

Quello di Wimbledon sarà il primo confronto ufficiale tra Tira Caterina Grant e Marie Bouzkova. L'assenza di precedenti aggiunge ulteriore interesse a una sfida che metterà di fronte due giocatrici arrivate a Londra in ottime condizioni di forma.

Cosa aspettarci dalla partita tra Grant-Bouzkova

proverà a sfruttare l'entusiasmo accumulato nelle qualificazioni e nel successo contro Boulter, cercando di imporre fin dai primi scambi il proprio tennis offensivo., invece, punterà sulla maggiore esperienza nei grandi tornei e sulla solidità da fondo campo per allungare gli scambi e limitare l'aggressività dell'azzurra. Se l'italiana manterrà alte le percentuali al servizio, il match potrebbe rivelarsi molto più equilibrato di quanto dica il ranking.

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