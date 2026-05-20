Gremio-Santos: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirao su Bet365
Gabriel Mec, il 2008 vicino al Chelsea che decide il derby U20 tra Gremio e International
Il Gremio ospita il Santos nel match valido per la 17ª giornata del Campeonato Brasileiro Série A. La squadra di casa punta a fare leva sul proprio pubblico per proseguire il buon momento di forma e dare continuità ai risultati positivi, mentre il Santos arriva con l’obiettivo di cambiare passo lontano dal proprio stadio e conquistare la prima vittoria in trasferta della stagione. Guarda ora il Brasileirao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Gremio-Santos: probabili formazioni
Grêmio (4-2-3-1): Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann, Reinaldo; Dodi, Villasanti; Edenílson, Cristaldo, Pavón; Diego Costa. Allenatore: Luís Castro
Santos (4-3-3): João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim, Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Guilherme, Willian Bigode. Allenatore: Fábio Carille
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