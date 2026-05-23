Sabato 23 maggio 2026, all’Arena do Grêmio di Porto Alegre, va in scena Grêmio–Santos, sfida valida per la 17ª giornata del Campeonato Brasileiro Série A. Il Grêmio vuole sfruttare il fattore casa per dare continuità ai risultati, mentre il Santos cerca il primo successo esterno stagionale. Guarda ora il Brasileirao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Gremio-Santos: probabili formazioni

Ilarriva alla sfida con segnali abbastanza incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il rendimento interno. Nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio per 1-1 sul campo del Bahia, risultato che ha dato continuità al suo percorso recente. In casa, il Tricolor ha costruito buona parte della propria stagione, con 4 vittorie nelle ultime 7 gare all’Arena do Grêmio, dove intensità e approccio offensivo hanno spesso fatto la differenza.Il, invece, arriva in un momento più complicato e con diverse fragilità ancora evidenti. L’ultimo risultato, il pesante 3-0 subito contro il Coritiba, ha confermato le difficoltà soprattutto in fase difensiva e nella gestione delle partite lontano da casa. Il Peixe, infatti, non ha ancora vinto in trasferta in questo Brasileirão.

Grêmio (4-2-3-1): Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann, Reinaldo; Dodi, Villasanti; Edenílson, Cristaldo, Pavón; Diego Costa. Allenatore: Luís Castro

Santos (4-3-3): João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim, Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Guilherme, Willian Bigode. Allenatore: Fábio Carille

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