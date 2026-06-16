Martedì 16 giugno 2026 alle ore 12:40 Tallon Griekspoor e Sho Shimabukuro si sfidano nel primo turno dell'ATP Halle 2026
Martedì 16 giugno 2026 alle ore 12:40, sull'erba dell'OWL Arena di Halle, Tallon Griekspoor e Sho Shimabukuro si affrontano nel primo turno dell'ATP 500 tedesco. L'olandese cerca un avvio convincente nella stagione sull'erba dopo settimane altalenanti, mentre il giapponese punta a sorprendere uno dei giocatori più esperti del circuito su questa superficie. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il match in tv e streaming, le condizioni dei due tennisti e il pronostico della sfida. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GRIEKSPOOR-SHIMABUKURO CLICCA SU BET365.
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Il momento di Tallon Griekspoor
Griekspoor arriva ad Halle con l'obiettivo di ritrovare continuità dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. L'olandese occupa la posizione numero 41 del ranking ATP e resta uno dei giocatori più pericolosi quando può sfruttare il proprio servizio e il diritto aggressivo. Nelle ultime settimane ha mostrato buone cose sull'erba di 's-Hertogenbosch, dove ha superato Botic van de Zandschulp prima di arrendersi a Zhizhen Zhang. La sua percentuale di punti vinti al servizio continua a essere molto elevata e rappresenta l'arma principale su una superficie veloce come quella di Halle.
Il momento di Sho Shimabukuro
Il giapponese arriva in Germania dopo aver raccolto risultati discreti soprattutto nei tornei di livello inferiore. Le sei vittorie nelle ultime dieci partite raccontano di un giocatore in fiducia, ma il salto di qualità contro avversari di alto livello continua a rappresentare il principale ostacolo. Shimabukuro possiede un tennis rapido e aggressivo, ma nelle ultime uscite ha mostrato qualche difficoltà nella gestione dei propri turni di battuta, aspetto che contro un giocatore esperto come Griekspoor potrebbe pesare parecchio.
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