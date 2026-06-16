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Il momento di Tallon Griekspoor

Griekspoor arriva ad Halle con l'obiettivo di ritrovare continuità dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. L'olandese occupa la posizione numero 41 del ranking ATP e resta uno dei giocatori più pericolosi quando può sfruttare il proprio servizio e il diritto aggressivo. Nelle ultime settimane ha mostrato buone cose sull'erba di 's-Hertogenbosch, dove ha superato Botic van de Zandschulp prima di arrendersi a Zhizhen Zhang. La sua percentuale di punti vinti al servizio continua a essere molto elevata e rappresenta l'arma principale su una superficie veloce come quella di Halle.

Il momento di Sho Shimabukuro

Il giapponese arriva in Germania dopo aver raccolto risultati discreti soprattutto nei tornei di livello inferiore. Le sei vittorie nelle ultime dieci partite raccontano di un giocatore in fiducia, ma il salto di qualità contro avversari di alto livello continua a rappresentare il principale ostacolo. Shimabukuro possiede un tennis rapido e aggressivo, ma nelle ultime uscite ha mostrato qualche difficoltà nella gestione dei propri turni di battuta, aspetto che contro un giocatore esperto come Griekspoor potrebbe pesare parecchio.

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