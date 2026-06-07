La sfida di tennis tra Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un derby olandese molto atteso tra due giocatori di alto livello, pronti a contendersi l’accesso agli ottavi di finale nel torneo di casa. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Griekspoor arriva a questo appuntamento con grande fiducia e la spinta del pubblico di casa. Il suo tennis potente, soprattutto al servizio e nei colpi da fondo campo, può fare la differenza in una sfida così equilibrata.

Il Van de Zandschulp, invece, è un giocatore molto solido e abituato alle grandi partite. L’olandese proverà a sfruttare esperienza e continuità per gestire gli scambi e spezzare il ritmo dell’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Griekspoor cercherà di imporre potenza e aggressività per comandare gli scambi.

Van de Zandschulp proverà invece a rispondere con solidità ed esperienza, cercando di allungare il match e sfruttare ogni occasione.

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