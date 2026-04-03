Grizzlies-Raptors Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Grizzlies-Raptors, match valido la fase conclusiva della regular-season: info partita, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 3 aprile - 10:33

Toronto Raptors e i Memphis Grizzlies si sfidano in questa fase finale di regular season. Entrambe arrivano all'incrocio NBA con una situazione di classifica molto diversa: i Raptors sono ancora pienamente in corsa per i playoff, mentre i Grizzlies sono già fuori dai giochi e chiuderanno la stagione senza obiettivi di classifica.

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Qui Memphis Grizzlies — I Memphis Grizzlies, invece, si presentano con un record di 25-51 e sono già eliminati dalla corsa playoff, senza più possibilità di rientrare nemmeno nel Play-In. Il momento è negativo anche nei risultati: arrivano da due sconfitte consecutive, tra cui il 130-119 contro i Knicks, e più in generale hanno vinto solo 2 delle ultime 10 partite. I numeri evidenziano soprattutto problemi difensivi, con oltre 126 punti concessi di media nell’ultimo periodo, segnale di grande difficoltà nel contenere gli avversari.

Qui Toronto Raptors — I Toronto Raptors arrivano a questa partita con un record di 42-34 e sono in piena lotta per evitare il Play-In: attualmente si trovano attorno alla zona tra il 6° e 7° posto, quindi con la possibilità sia di entrare direttamente ai playoff sia di dover passare dagli spareggi. Nelle ultime gare hanno però rallentato, con due sconfitte consecutive, l’ultima arrivata contro i Kings per 123-115. Nonostante questo, restano una squadra offensivamente produttiva, con quasi 120 punti di media nelle ultime 10, e con risultati recenti che includono anche vittorie pesanti come il 119-106 sui Pelicans e il netto 139-87 sugli Magic.