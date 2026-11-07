Quattro punti separano due squadre che guardano alle posizioni di vertice. Grosseto-Pescara si gioca domenica 8 novembre 2026 alle 12:30, allo stadio Carlo Zecchini, per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA GROSSETO-PESCARA IN STREAMING SU BET365.

Il Grifone parte dal terzo posto e vuole sfruttare il sostegno del pubblico per rafforzare una classifica costruita soprattutto attraverso la propria capacità offensiva. Il Delfino, quinto, arriva invece da cinque giornate senza sconfitte e ha l’opportunità di ridurre sensibilmente il distacco dai toscani. Una vittoria ospite porterebbe infatti le due formazioni a una sola lunghezza di distanza. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE GROSSETO-PESCARA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove seguire la partita in televisione e streaming

, per gli abbonati con un’offerta che comprende la competizione. È prevista anche la, con un ampio spazio di avvicinamento alla partita a partire dalle. Chi riceve l’emittente sul digitale terrestre potrà quindi seguire il confronto senza ricorrere a un abbonamento televisivo. Il calcio d’inizio è fissato alle 12:30: un appuntamento che apre il programma domenicale del girone e mette subito in palio punti importanti nella parte alta della graduatoria.

Per seguire Grosseto-Pescara attraverso una connessione internet sono disponibili NOW e Sky Go. Su NOW occorre avere attiva un’offerta che includa il calcio di Serie C. La visione è possibile attraverso i dispositivi compatibili con il servizio, comprese smart TV, smartphone, tablet e computer. Gli abbonati Sky abilitati possono utilizzare Sky Go, accedendo con le credenziali del proprio account da un dispositivo supportato. Prima della partita è utile controllare che l’app sia aggiornata e che l’accesso funzioni correttamente, soprattutto se si intende seguire l’incontro fuori casa. La disponibilità televisiva in chiaro su Rete8 va distinta dalle opzioni streaming: per guardare il match online, i riferimenti indicati sono NOW e Sky Go.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Grosseto-Pescara tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Grosseto-Pescara

Partita: Grosseto-Pescara.

Grosseto-Pescara. Competizione: Serie C, Girone B, tredicesima giornata.

Serie C, Girone B, tredicesima giornata. Data: domenica 8 novembre 2026.

domenica 8 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 12:30.

ore 12:30. Stadio: Carlo Zecchini di Grosseto.

Carlo Zecchini di Grosseto. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 258.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258. Diretta in chiaro: Rete8.

Rete8. Streaming: NOW e Sky Go.

Il momento del Grosseto

Il terzo posto condà la misura dell’avvio dei biancorossi. Il Grosseto ha trovato continuità nella produzione offensiva, arrivando a, ma ievidenziano un margine di miglioramento nella protezione della propria porta. Nell’ultimo turno è arrivato il, dopo il successo interno per

Nelle cinque gare più recenti il bilancio è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta: un percorso positivo, pur senza una regolarità tale da consentire distrazioni contro una concorrente diretta. La sfida con il Pescara richiederà soprattutto equilibrio. Attaccare con tanti uomini può valorizzare le qualità dei toscani, ma perdere le distanze durante il possesso rischierebbe di offrire agli avversari occasioni per ripartire. Tra le disponibilità da monitorare c’è quella di Filippo Gerardini, segnalato indisponibile per infortunio.

Il momento del Pescara

Gli abruzzesi si presentano allo Zecchini cone una serie di. Loha frenato la corsa, senza però interrompere l’imbattibilità recente. Il successo perrappresenta un riferimento utile per affrontare questa trasferta: il Delfino ha già dimostrato di poter conquistare punti pesanti lontano dal proprio campo. Nel periodo positivo rientra anche il. I numeri complessivi raccontano una squadra con

Rispetto al Grosseto, il Pescara ha prodotto meno in attacco, ma arriva al confronto con risultati recenti che possono aiutarlo a gestire anche le fasi di pressione. Restare dentro la partita, senza farsi trascinare su ritmi poco controllabili, sarà uno degli aspetti centrali della sua prova.

Le probabili formazioni di Grosseto-Pescara

Indiani ritrova Brenna al centro della difesa, mentre l’assenza di Gori apre spazio a Mastroianni in attacco. Fabri dovrebbe agire alle sue spalle, con Fiorini e Gaddini sugli esterni. In mediana Damiani è favorito su Fiorani per affiancare Andreoli.

Il Pescara va verso il 4-3-1-2, con Inglese candidato a partire accanto a Parigi. Buscè deve ancora sciogliere i ballottaggi Meazzi-Ferraris sulla trequarti e Graziani-Guccione in regia. Valzania ed Erradi dovrebbero completare il centrocampo, mentre davanti a Fiorillo sono attesi Donati, Nardin, Capellini e Motta.

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Pitti, Brenna, Ampollini, Mannelli; Andreoli, Damiani; Fiorini, Fabri, Gaddini; Mastroianni. Allenatore: Paolo Indiani.

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Donati, Nardin, Capellini, Motta; Valzania, Graziani, Erradi; Meazzi; Inglese, Parigi. Allenatore: Antonio Buscè.