Il Grosseto porta al Barbetti un’imbattibilità esterna che resiste da inizio campionato. A metterla alla prova sarà il Gubbio: Gubbio-Grosseto, in programma sabato 14 novembre 2026 alle 17:30, è uno degli appuntamenti della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA GUBBIO-GROSSETO IN STREAMING SU BET365.

I maremmani cercano una risposta dopo il ko con il Pescara, mentre Braglia deve trovare punti per risollevare una squadra penultima e frenata anche dalle assenze. La distanza in classifica è ampia, ma entrambe arrivano da una sconfitta. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE GUBBIO-GROSSETO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Gubbio-Grosseto in televisione: il canale da selezionare

La partita sarà trasmessa su, con calcio d’inizio alle. Gli abbonati potranno seguire l’intero confronto del Barbetti, dall’avvio fino al termine. Per accedere alla visione servirà un abbonamento Sky che comprenda i contenuti necessari per il campionato di Serie C. La sfida fa parte del programma del tardo pomeriggio, con gli umbri chiamati a sfruttare il fattore campo e i toscani intenzionati a confermare il rendimento mostrato nelle precedenti trasferte.

Chi preferisce guardare l’incontro di Serie C online potrà utilizzare NOW, con il Pass Sport attivo, oppure Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Su NOW sarà possibile accedere alla diretta tramite l’app per smart TV e altri dispositivi compatibili, oppure collegarsi alla piattaforma da browser. Sky Go permetterà invece di seguire il canale da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali del proprio account. Anche attraverso queste soluzioni sarà proposta la partita integrale. Per assistere al calcio d’inizio bisognerà selezionare la diretta di Gubbio-Grosseto prevista dalle 17:30.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Gubbio-Grosseto tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Gubbio-Grosseto

Partita: Gubbio-Grosseto.

Gubbio-Grosseto. Competizione: Serie C, Girone B, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone B, quattordicesima giornata. Data: sabato 14 novembre 2026.

sabato 14 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Pietro Barbetti di Gubbio.

Pietro Barbetti di Gubbio. Diretta TV: Sky Sport 253.

Sky Sport 253. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Francesco Zago della sezione di Conegliano.

Francesco Zago della sezione di Conegliano. Copertura: diretta integrale.

Il momento del Gubbio

Ilaffronta il quattordicesimo turno con un bilancio di. Gli otto punti raccolti lo collocano al penultimo posto, mentre i dieci gol segnati e i ventidue subiti evidenziano difficoltà che coinvolgono entrambe le fasi. La sconfitta perha prolungato il momento negativo. Nelle ultime cinque gare considerate sono arrivati un pareggio e quattro ko: per cambiare passo servirà soprattutto maggiore efficacia nelle occasioni costruite.

Anche il rendimento al Barbetti richiede una svolta. In sei incontri casalinghi i rossoblù hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, senza riuscire a trasformare il sostegno del pubblico in un vantaggio costante. Piero Braglia deve inoltre gestire diverse assenze. Contro il Grosseto mancheranno Cesari e Carraro, mentre Barry è impegnato con la nazionale del Mali. Una situazione che limita le possibilità di scelta e rende ancora più importante l’equilibrio dell’undici iniziale.

Il momento del Grosseto

Ilsi presenta con, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. La produzione offensiva, con, rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra di. L’ultimo turno ha però portato una battuta d’arresto: ilha interrotto la continuità dei maremmani, che nelle cinque gare più recenti hanno comunque raccolto due successi, due pareggi e una sconfitta.

In vista del viaggio in Umbria spicca il rendimento esterno: tre vittorie e tre pareggi in sei trasferte, senza sconfitte. Un percorso che offre fiducia, ma che dovrà essere confermato contro un avversario alla ricerca di punti urgenti. I diciotto gol incassati indicano invece un margine di miglioramento nella fase difensiva. Per ripartire dopo il Pescara sarà importante conservare la pericolosità offensiva riducendo gli spazi concessi agli avversari.

Le probabili formazioni di Gubbio-Grosseto

Ilpotrebbe disporsi con il. Davanti asono attesi, con Ferrini candidato a sostituire Barry. Sulle corsie dovrebbero agire, mentre al centro sono indicati. Zorzetto resta in concorrenza con Cardascio.dovrebbero sostenere, riferimento più avanzato.

Il Grosseto potrebbe rispondere con il 4-2-3-1, affidandosi a Marcu in porta e alla linea composta da Pitti, Brenna, Ampollini e Mannelli. Andreoli e Damiani sono attesi davanti alla difesa. Sulla trequarti Fiorini e Gaddini potrebbero affiancare Fabri, le cui condizioni restano da valutare dopo la botta rimediata contro il Pescara. Sabattini rappresenta un’alternativa se Fabri non dovesse essere pronto. In attacco va verso la conferma Mastroianni.

GUBBIO (3-4-2-1): Marson; Baroncelli, Ferrini, Fazzi; Podda, Zorzetto, Rosaia, Meconi; Spina, Ghirardello; Minta. Allenatore: Braglia.

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Pitti, Brenna, Ampollini, Mannelli; Andreoli, Damiani; Fiorini, Fabri, Gaddini; Mastroianni. Allenatore: Indiani.