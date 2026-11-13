Otto punti dividono le due squadre, ma entrambe cercano una vittoria per allontanare le difficoltà. Vis Pesaro-Pianese si gioca sabato 14 novembre 2026 alle 14:30, allo stadio Tonino Benelli di Pesaro, nella quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA VIS PESARO-PIANESE IN STREAMING SU BET365.

I biancorossi sono ultimi con cinque punti e devono ritrovare risultati e fiducia. La Pianese, sedicesima a quota tredici, arriva invece dal successo sul Perugia, ma non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE VIS PESARO-PIANESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove trovare Vis Pesaro-Pianese in TV

sarà proposta su, con calcio d’inizio alle. Il canale trasmetterà l’intero incontro del Benelli, permettendo agli spettatori di seguire tutti i novanta minuti. La visione sarà riservata agli abbonati Sky con il pacchetto che comprende la competizione. La partita rientra nel programma del primo pomeriggio di Serie C: un appuntamento particolarmente delicato per due formazioni che hanno bisogno di migliorare la propria posizione prima della conclusione del girone d’andata.

La diretta sarà disponibile su NOW, per chi dispone del Pass Sport, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Su NOW si potrà accedere alla trasmissione attraverso l’app per smart TV e altri dispositivi compatibili oppure utilizzando il browser. Sky Go consentirà invece di seguire il canale da smartphone, tablet e computer con le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online sarà possibile assistere alla partita integrale, selezionando la diretta prevista dalle 14:30. Le due piattaforme offriranno quindi un’alternativa alla visione televisiva per chi vorrà seguire la gara fuori casa o da un dispositivo personale.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Vis Pesaro-Pianese tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali del match

Partita: Vis Pesaro-Pianese.

Vis Pesaro-Pianese. Competizione: Serie C, Girone B, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone B, quattordicesima giornata. Data: sabato 14 novembre 2026.

sabato 14 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Tonino Benelli di Pesaro.

Tonino Benelli di Pesaro. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Copertura: diretta integrale.

Il momento della Vis Pesaro

Laaffronta questo appuntamento con una classifica pesante:, frutto di una vittoria, due pareggi e dieci sconfitte. Le undici reti segnate e le ventisette subite raccontano un percorso difficile in entrambe le fasi. Nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta per. Il problema offensivo è diventato particolarmente evidente nelle settimane recenti, durante le quali i biancorossi hanno faticato a costruire occasioni e a trovare la porta.

Alla guida della squadra c’è ora Alfredo Aglietti, subentrato ad Andrea Gennari. Il nuovo tecnico sta cercando di dare maggiore compattezza al gruppo, ma deve trovare anche il modo di accompagnare meglio gli attaccanti. Il ritorno al Benelli offre una possibilità di riscatto, pur considerando che il rendimento interno è stato finora insufficiente: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Per cambiare passo servirà una prestazione capace di unire attenzione difensiva e maggiore presenza vicino all’area avversaria.

Il momento della Pianese

Laarriva dal, una vittoria che ha interrotto la sequenza di pareggi e dato slancio alla squadra di. I toscani hanno raccolto tredici punti attraverso due successi, sette pareggi e quattro sconfitte. Il numero elevato di risultati di parità conferma la capacità di restare in equilibrio, mentre il bilancio dievidenzia una produzione offensiva contenuta e una tenuta difensiva migliore rispetto a quella dei prossimi avversari.

Il limite principale resta il rendimento esterno. In sette trasferte sono arrivati tre pareggi e quattro sconfitte, senza vittorie. Pesaro rappresenta dunque un’occasione per completare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. La classifica della Vis non rende però semplice l’impegno: la Pianese dovrà confermare la propria organizzazione e trovare precisione nelle occasioni che riuscirà a costruire.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Pianese

Le scelte dellarestano aperte. Una possibile base è il, contra i pali enel reparto difensivo.potrebbero agire davanti alla difesa, conalle spalle di. Aglietti può però valutare modifiche:rappresentano alternative per l’undici iniziale, mentre anche Lari resta una soluzione per l’attacco.

La Pianese potrebbe confermare il 3-5-2 utilizzato contro il Perugia. Davanti ad Astaldi sono attesi Ercolani, Gorelli e Masetti, con Martey e Haveri sulle corsie. In mezzo spazio a Tirelli, Bertini e Proietto. Il principale dubbio riguarda Bellini, uscito dolorante nell’ultima partita: se non dovesse essere disponibile, Ianesi sarebbe una possibile soluzione accanto a Fabrizi. L’undici ospite resta quindi legato anche alle condizioni dell’attaccante.

VIS PESARO (4-2-3-1): Gomis; Bailo, Boccia, Rigione, Barranco; Pucciarelli, Berengo; Maucci, Di Paola, Konaté; Nicastro. Allenatore: Aglietti.

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Ercolani, Gorelli, Masetti; Martey, Tirelli, Bertini, Proietto, Haveri; Ianesi, Fabrizi. Allenatore: Zanchetta.