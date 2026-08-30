Il Barbetti apre le porte a una sfida importante tra Gubbio e Reggiana, due squadre che arrivano alla seconda giornata del Girone B di Serie C con obiettivi differenti. I padroni di casa sono ultimi in classifica con 0 punti, mentre la Reggiana ha raccolto un punto all'esordio e occupa attualmente la dodicesima posizione. VEDI GUBBIO-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di della sfida. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Gubbio-Reggiana in diretta TV e streaming

Gubbio-Reggiana sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di. La partita potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Gubbio-Reggiana

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come seguire lo streaming di Gubbio-Reggiana

Per seguire Gubbio-Reggiana in streaming è necessario:

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Serie C; individuare la sfida tra Gubbio e Reggiana; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all'orario stabilito.

Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Gubbio-Reggiana: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà allo stadio Pietro Barbetti, casa del Gubbio, e rappresenta una partita importante per entrambe le formazioni.

Partita: Gubbio-Reggiana

Gubbio-Reggiana Competizione: Serie C – Girone B

Serie C – Girone B Giornata: 2ª giornata

2ª giornata Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Pietro Barbetti

Pietro Barbetti Città: Gubbio

Il Gubbio arriva all'appuntamento con 0 punti, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita contro l'ACD Guidonia. Un risultato che ha lasciato la squadra all'ultimo posto e che rende ancora più importante la sfida davanti al proprio pubblico.

La Reggiana, invece, ha conquistato un punto nella prima giornata grazie all'1-1 contro il Ravenna Calcio. La formazione emiliana parte quindi da una situazione di classifica leggermente più tranquilla, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Il momento del Gubbio

Il Gubbio ha avuto un debutto decisamente complicato. La formazione allenata da Domenico Di Carlo è stata sconfitta per 3-0 dall'ACD Guidonia, senza riuscire a trovare la via del gol e mostrando difficoltà sia in fase offensiva sia nella gestione della fase difensiva.

Il risultato ha relegato gli umbri all'ultimo posto del Girone B con zero punti, rendendo necessario un cambio di passo già dalla seconda giornata.

La sfida casalinga contro la Reggiana rappresenta quindi una prima occasione per reagire. Il fattore campo potrebbe aiutare il Gubbio a ritrovare fiducia, ma servirà una prestazione molto più solida rispetto a quella mostrata all'esordio.

Di Carlo dovrà soprattutto trovare il modo di migliorare l'approccio alla partita e garantire maggiore equilibrio alla squadra. Dopo aver incassato tre reti senza segnarne nessuna, il Gubbio è chiamato a dare una risposta immediata davanti ai propri tifosi.

Il momento della Reggiana

La Reggiana arriva a Gubbio con un punto conquistato nella prima giornata. L'1-1 contro il Ravenna Calcio ha permesso alla squadra di muovere subito la classifica, anche se il risultato non ha consentito agli emiliani di iniziare il campionato con una vittoria.

La formazione guidata da Attilio Tesser occupa attualmente la dodicesima posizione e può guardare con maggiore fiducia alla seconda giornata rispetto agli avversari.

L'obiettivo della Reggiana sarà trasformare il pareggio dell'esordio in un successo esterno. Per riuscirci, servirà una prestazione attenta soprattutto nei momenti in cui il Gubbio proverà ad aumentare la pressione sfruttando il sostegno del pubblico.

La maggiore esperienza della Reggiana potrebbe rappresentare un elemento importante, ma gli ospiti dovranno comunque evitare di sottovalutare una squadra che sarà chiamata a reagire dopo una pesante sconfitta.