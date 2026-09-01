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Il Gubbio torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 18:00, la formazione rossoblù ospiterà la Vis Pesaro allo stadio Pietro Barbetti in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. La Vis Pesaro ha raggiunto questo appuntamento dopo il successo per 2-1 sul campo del Perugia, mentre il Gubbio entra direttamente in scena nel secondo turno eliminatorio. L’orario della partita è stato ufficialmente anticipato alle 18:00 rispetto alla precedente programmazione serale.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Gubbio proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Barbetti, mentre la Vis Pesaro arriva in Umbria con la fiducia derivante dall’importante successo ottenuto contro il Perugia. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Gubbio-Vis Pesaro in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Pietro Barbetti, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Per questa gara, al momento,

nelle programmazioni disponibili in Italia.

Il Gubbio vuole sfruttare il fattore Barbetti

Il Gubbio arriva alla sfida con l’obiettivo di sfruttare il

per iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino in Coppa Italia Serie C. La formazione rossoblù potrà contare sul sostegno del pubblico del Barbetti e cercherà di affrontare la gara con l’attenzione necessaria in un confronto a eliminazione diretta.

La squadra umbra dovrà però fare i conti con una Vis Pesaro che ha già dimostrato di saper affrontare con personalità una partita delicata. Proprio per questo il Gubbio sarà chiamato a trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione del risultato, evitando di concedere occasioni a una squadra reduce da un successo significativo.

La Vis Pesaro arriva dopo il colpo di Perugia

La Vis Pesaro ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla

. Un risultato importante, ottenuto al Renato Curi, che ha permesso alla formazione biancorossa di proseguire il proprio cammino nella competizione.

Il successo contro il Perugia rappresenta un segnale importante anche dal punto di vista della fiducia. La Vis Pesaro arriva infatti a Gubbio dopo aver già dimostrato di poter gestire una gara a eliminazione diretta in trasferta e proverà a replicare la stessa personalità anche al Barbetti.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Gubbio che punta sul

e una Vis Pesaro già capace di superare il primo ostacolo del proprio percorso di coppa. I rossoblù proveranno a prendere in mano la partita, mentre gli ospiti cercheranno di sfruttare l’entusiasmo e la fiducia generati dal successo di Perugia.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. In caso di parità al termine dei 90 minuti non sono previsti tempi supplementari: la qualificazione al turno successivo sarà decisa direttamente ai calci di rigore.

Gubbio-Vis Pesaro: data, orario e canali