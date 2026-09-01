Il primo turno degli US Open 2026 propone una sfida dal fascino particolare per il tennis italiano: da una parte c’è Andrea Guerrieri, arrivato nel tabellone principale dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, dall’altra Alex De Minaur, numero 8 del mondo e giocatore ormai stabilmente ai vertici del circuito. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto mette quindi di fronte due percorsi molto diversi: l'azzurro si è conquistato sul campo l'opportunità di affrontare uno dei migliori giocatori del torneo, mentre l'australiano è chiamato a rispettare il pronostico in un match nel quale parte con un evidente vantaggio sul piano della classifica e dell'esperienza. Per Guerrieri, però, il momento è quello giusto per provare a trasformare la sorpresa della qualificazione in una prestazione all'altezza del palcoscenico di New York. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Guerrieri-De Minaur in TV e streaming

GUERRIERI DE MINAUR TV STREAMING DIRETTA LIVE TENNIS US OPEN- La sfida Guerrieri-De Minaur si disputerà martedì 1 settembre a Flushing Meadows ed è valida per i sessantaquattresimi di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma anche in streaming tramite le app SkyGo e Now Tv, disponibili su tutti i dispositivi mobili (pc, telefono, tablet).

Qui Guerrieri

Qui De Minaur

Guerrieri-De Minaur, le chiavi del match

arriva all'appuntamento con una dose di fiducia che sarebbe difficile immaginare soltanto guardando il ranking. Il numero 189 del mondo ha superato tre turni di qualificazione, battendo August Holmgren e Joel Schwarzler dopo aver perso il primo set e chiudendo poi il percorso contro Aziz Dougaz con un netto 6-2, 6-4. Non è soltanto il risultato finale a raccontare il suo momento: l'azzurro ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà all'interno della stessa partita e di mantenere un rendimento sufficientemente solido nei momenti decisivi. Controservirà però un ulteriore salto di qualità, soprattutto perché l'australiano è abituato a mettere sotto pressione l'avversario negli scambi e a trasformare ogni calo di rendimento in un'occasione. Guerrieri dovrà quindi cercare di giocare con personalità, evitando di farsi schiacciare dalla differenza di classifica e provando a sfruttare il buon ritmo accumulato nelle qualificazioni.Dall'altra parte della rete ci sarà, che affronta questo primo turno con il peso del favorito ma anche con qualche interrogativo lasciato dalle ultime settimane. Il numero 8 del ranking ha raccolto tre vittorie e due sconfitte tra Montreal e Cincinnati, mostrando soprattutto una certa alternanza nella gestione dei momenti delicati. Il successo contro Arthur Fery, nel quale ha cancellato 11 delle 13 palle break concesse, testimonia comunque la capacità dell'australiano di rimanere dentro la partita anche quando il servizio non lo protegge completamente. Contro Guerrieri il tema sarà proprio quello della continuità:non può permettersi di concedere troppo spazio all'azzurro, perché un giocatore reduce da tre vittorie consecutive nelle qualificazioni può acquisire rapidamente fiducia se riesce a rimanere vicino nel punteggio. La sua maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e la capacità di muovere l'avversario restano però due armi molto pesanti nell'economia del confronto.

La prima chiave sarà il servizio di Guerrieri: contro un giocatore come De Minaur, capace di muoversi rapidamente e di trasformare gli scambi prolungati in un terreno favorevole, l'azzurro dovrà evitare di concedere troppe seconde palle aggredibili. Le qualificazioni hanno mostrato una buona capacità di reagire anche dopo partenze complicate, ma sul cemento del US Open servirà mantenere continuità al servizio per non lasciare all'australiano il controllo immediato degli scambi. Al tempo stesso, Guerrieri dovrà provare ad accorciare gli scambi, cercando di non farsi trascinare nella ragnatela difensiva di De Minaur. Dall'altra parte, De Minaur dovrà soprattutto imporre subito il proprio ritmo. Il divario di classifica è enorme, ma l'azzurro arriva da tre vittorie consecutive nelle qualificazioni e ha già dimostrato di saper rimanere dentro partite complicate. Per l'australiano sarà quindi fondamentale evitare cali di concentrazione e non concedere a Guerrieri una partenza che possa alimentarne fiducia e aggressività.

Guerrieri-De Minaur: data, orario e canali