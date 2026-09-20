In occasione della sesta giornata del Girone B di Serie C, lunedì 21 settembre alle ore 20:30 si affrontano Guidonia e Livorno allo stadio Città dell'Aria di Guidonia Montecelio. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 8 punti, mentre gli ospiti sono a quota 10 dopo le prime cinque giornate di campionato. Il Guidonia è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Latina, mentre il Livorno ha superato il Vado per 3-2 nell'ultimo turno.VEDI GUIDONIA-LIVORNO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Guidonia ha raccolto quattro punti nelle ultime due partite, pareggiando contro la Reggiana e il Latina dopo il successo interno sulla Pianese. Il Livorno, invece, ha reagito alla sconfitta per 2-0 contro lo Spezia con una rimonta spettacolare ai danni del Vado, mantenendosi nelle zone alte della classifica. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Guidonia-Livorno. Dove vedere Guidonia-Livorno in diretta TV e streaming La sfida Guidonia-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La programmazione ufficiale della sesta giornata indica il posticipo del lunedì alle 20:30 sui due canali Sky, mentre NOW trasmette integralmente la Serie C 2026/27. Per cercare Guidonia-Livorno nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Guidonia-Livorno tra le partite di lunedì 21 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Prima di avviare la diretta streaming, è opportuno verificare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni di accesso previste dalla piattaforma scelta, oltre all'orario ufficiale del calcio d'inizio. Guidonia-Livorno: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Guidonia-Livorno

Guidonia-Livorno Competizione: Serie C, Girone B, 6ª giornata

Serie C, Girone B, 6ª giornata Data: lunedì 21 settembre 2026

lunedì 21 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Città dell'Aria, Guidonia Montecelio

Città dell'Aria, Guidonia Montecelio Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Guidonia Il Guidonia arriva al posticipo con 8 punti e una serie di risultati che ha riportato la squadra di Giovanni Lopez su un rendimento positivo dopo la sconfitta contro l'Atalanta Under 23. Il successo per 1-0 sulla Pianese è stato seguito dall'1-1 interno contro la Reggiana e dal pareggio con lo stesso risultato ottenuto mercoledì sul campo del Latina. I rossoblù hanno quindi conquistato cinque punti nelle ultime tre giornate, mantenendo una posizione nella parte alta della graduatoria. Contro il Latina il Guidonia ha dovuto inseguire per gran parte della gara dopo il gol di Baez al 37'. La formazione di Lopez ha però continuato a cercare il pareggio, trovandolo al 92' con Mattia Tonetto, bravo a trasformare in rete il cross di D'Urso. Anche in precedenza la squadra aveva mostrato una buona capacità di rimanere dentro la partita: contro la Reggiana era passata in vantaggio con Enrico Celeghin, prima del pareggio immediato di Šipoš. Sul piano tattico Lopez ha utilizzato con continuità il 3-5-2, sistema che permette al Guidonia di occupare il centrocampo con cinque uomini e di sfruttare il lavoro degli esterni. A Latina il tecnico ha inserito Tonetto e D'Urso nella ripresa per aumentare la spinta offensiva, mentre Drago si è distinto con alcuni interventi importanti prima del pareggio. Contro il Livorno potrebbe quindi essere confermata la struttura a tre difensori, con Vertainen e un compagno di reparto a guidare la fase offensiva. Il momento del Livorno Il Livorno arriva a Guidonia con 10 punti e con la necessità di gestire il secondo impegno consecutivo dopo il turno infrasettimanale. La squadra di Cristiano Lucarelli aveva perso 2-0 a La Spezia nella quarta giornata, ma ha reagito immediatamente battendo 3-2 il Vado al Picchi. Gli amaranto hanno così mantenuto un rendimento positivo nelle prime cinque giornate, con tre vittorie e una sola sconfitta oltre a un pareggio. La sfida contro il Vado ha messo in evidenza soprattutto la capacità di reazione del Livorno. Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo avanti 2-1 dopo i gol di Diego Vita e Matteo Ferro, nonostante il vantaggio iniziale di Malagrida. Nella ripresa Lucarelli ha modificato l'assetto e gli amaranto hanno prima trovato il 2-2 con Mattia Aramu, poi completato la rimonta con Luca Bonassi all'81'. Una partita nella quale il Livorno ha alternato errori difensivi e momenti di pressione offensiva molto intensa. A La Spezia, invece, Lucarelli aveva scelto un 4-2-3-1 che in fase difensiva diventava un 4-5-1, con Di Carmine come riferimento avanzato. Contro il Vado il tecnico ha operato diverse rotazioni, ma il ritorno di elementi come Di Carmine e la presenza di giocatori offensivi quali Aramu, Malagrida e Malotti offrono diverse soluzioni per attaccare il Guidonia. La gara del Città dell'Aria rappresenta quindi un confronto tra una squadra che ha costruito il proprio rendimento sulla continuità e una formazione di casa capace di rimanere competitiva fino ai minuti finali. Le probabili formazioni di Guidonia-Livorno Il Guidonia dovrebbe confermare il 3-5-2 di Giovanni Lopez, già utilizzato nelle ultime giornate. Drago dovrebbe essere confermato in porta, con Baroni, Frascatore ed Esempio davanti a lui. A centrocampo Zappella ed Errico possono presidiare le corsie esterne, mentre Mastrantonio, Celeghin e Tascone sono candidati a comporre la zona centrale. In avanti Vertainen resta una delle principali soluzioni offensive, con D'Urso, Spavone e Ferrari in corsa per affiancarlo. Le scelte potrebbero dipendere anche dalle rotazioni necessarie dopo il turno infrasettimanale. Il Livorno dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 utilizzato come sistema di riferimento in questa prima parte di stagione. Martinez è candidato alla conferma tra i pali, con Regazzetti, Veseli, Bachini e Falasco nella linea difensiva. A centrocampo Mawete, Arrigoni e Bacciardi possono garantire fisicità e dinamismo, mentre Malotti potrebbe agire alle spalle di Aramu e Di Carmine. Le numerose rotazioni effettuate contro il Vado lasciano comunque aperte alcune possibilità, soprattutto nel reparto offensivo. GUIDONIA (3-5-2): Drago; Baroni, Frascatore, Esempio; Zappella, Mastrantonio, Celeghin, Tascone, Errico; Vertainen, D'Urso. Allenatore: Giovanni Lopez. LIVORNO (4-3-1-2): Martinez; Regazzetti, Veseli, Bachini, Falasco; Mawete, Arrigoni, Bacciardi; Malotti; Aramu, Di Carmine. Allenatore: Cristiano Lucarelli.