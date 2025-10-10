Il Girone B di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Guidonia e Pianese il prossimo sabato 11 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per tutte e due le squadre, che si ritrovano in zone di classifica molto interessanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Guidonia-Pianese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Guidonia-Pianese, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Guidonia-Pianese in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Guidonia-Pianese in diretta live. Il match, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Guidonia a quota 10 punti in una classifica che a tutti gli effetti è ancora corta e non preclude ancora grossi cambiamenti. I padroni di casa, però, dovranno cercare di agguantare i tre punti per sperare di migliorare la loro dodicesima posizione e non sarà affatto facile contro un'ostica Pianese. Gli ospiti con 12 punti si ritrovano noni e puntano al colpo esterno per continuare a dar seguito al loro percorso stagionale.
Le probabili formazioni di Guidonia-Pianese—
Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra
Pianese (3-4-2-1): Filippis, Masetti, Gorelli, Chesti, Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi, Peli, Proietto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA