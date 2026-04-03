Lo streaming gratis della gara Guidonia-Ternana: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 08:56)

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante in ottica playoff: Guidonia-Ternana, in programma sabato 4 aprile alle ore 17:30. Il Guidonia occupa l’undicesima posizione con 37 punti ed è alla ricerca di continuità per avvicinarsi alla zona utile, mentre la Ternana, ottava a quota 43 punti, vuole difendere il proprio piazzamento e restare agganciata alle prime. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Guidonia, allenato da Ciro Ginestra, si presenta con un 5-3-2 orientato alla solidità difensiva. Bernardotto e Spavone saranno i riferimenti offensivi, pronti a sfruttare le ripartenze e le occasioni che si presenteranno nel corso del match. Con 37 punti, i padroni di casa vogliono ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla zona playoff.

La Ternana, guidata da Fabio Liverani, risponde con un 5-3-2 compatto e organizzato. Dubickas e Leonardi formeranno il tandem offensivo, con il compito di finalizzare le azioni costruite e mettere pressione alla retroguardia avversaria. Con 43 punti, gli ospiti cercano continuità per consolidare la propria posizione tra le prime otto.

Le probabili formazioni di Guidonia-Ternana — Ci si aspetta una gara equilibrata e tatticamente intensa, con entrambe le squadre pronte a concedere pochi spazi e a giocarsi le proprie carte soprattutto sulle transizioni. Il Guidonia cercherà di mantenere compattezza difensiva e colpire in contropiede, mentre la Ternana proverà a gestire il possesso e a costruire azioni offensive con maggiore continuità. In una sfida così aperta, potrebbero essere determinanti gli episodi e la capacità di sfruttare le occasioni.

Guidonia (5-3-2): Mazzi, Errico, Esempio, Cristini, Zappella, Tascone, Santoro, Mastrantonio, Bernardotto, Spavone. Allenatore: Ciro Ginestra

Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani