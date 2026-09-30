Hacken-Juventus, seconda giornata di Champions League Women: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming.
2° turno della League Phase di Champions League Women. La Juventus fa visita all'Hacken che come la compagine bianconera, va a caccia di riscatto dopo la sconfitta dell'esordio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Le padroni di casa, infatti, hanno incassato il primo ko europeo stagionale contro l'Inter (1-0), mentre la Vecchia Signora ha prestato il fianco, davanti al pubblico amico, al Benfica (1-2). Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Hacken-Juventus in TV e streaming
Hacken-Juventus si gioca mercoledì 30 settembre alle ore 18:45 alla Nordic Wellness Arena di Göteborg ed è valida per il secondo turno della Champions League Women 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Disney+. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Disney+, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.
Qui HackenL'Hacken, dopo il ko in Europa contro l'Inter, ha subito voltato pagina in campionato, superando con un umiliante 6-0 il Norrkoping. Si tratta del 18° successo in Allsvenskan per la squadra di Elena Sadiku (una sola sconfitta) che guida la classifica con 55 punti all'attivo, a +5 sull'Hammarby, seconda della classe.
Qui JuventusFatta eccezione per la sconfitta contro il Benfica, la stagione della Juventus Women è iniziata nel migliore dei modi. Prima il successo nella Serie A Cup ai rigori contro la Roma in finale, dopo aver eliminato l'Inter in semifinale, poi la vittoria nel turno inaugurale di campionato contro il Napoli (3-1).
I precedentiLe due squadre non si sono mai affrontate nel corso della loro storia. Quello in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, sarà il primo confronto ufficiale.
Hacken-Juventus, probabili formazioniHACKEN (4-2-3-1): Karllson; Tindell, Rybrink, Luik, Ostlund; Sanvig, Egbuka; Palmadottir, Anvegard, Selerud; Bodin. Allenatore: Elena Sadiku
JUVENTUS WOMEN (3-4-3): De Jong; D'Auria, Rosucci, Salvai; Bartel, Schatzer, Pinto, Carbonell; Serturini, Redondo, Sarriegi. Allenatore: Isaac Guerrero
Hacken-Juventus: data, orario e canali
- Partita: Hacken-Juventus
- Competizione: Champions League Women 2026/2027
- Giornata: Seconda giornata
- Data: Mercoledi 30 settembre 2026
- Orario: 18:45
- Stadio: Wellness Arena di Goteborg
- Diretta TV: Disney+
- Diretta streaming ufficiale: Disney+
© RIPRODUZIONE RISERVATA