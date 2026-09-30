2° turno della League Phase di Champions League Women. La Juventus fa visita all'Hacken che come la compagine bianconera, va a caccia di riscatto dopo la sconfitta dell'esordio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le padroni di casa, infatti, hanno incassato il primo ko europeo stagionale contro l'Inter (1-0), mentre la Vecchia Signora ha prestato il fianco, davanti al pubblico amico, al Benfica (1-2). Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Hacken-Juventus in TV e streaming

Hacken-Juventus si gioca mercoledì 30 settembre alle ore 18:45 alla Nordic Wellness Arena di Göteborg ed è valida per il secondo turno della Champions League Women 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Disney+. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Disney+, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Hacken

Qui Juventus

I precedenti

Hacken-Juventus, probabili formazioni

L', dopo il ko in Europa contro l', ha subito voltato pagina in campionato, superando con un umiliante 6-0 il. Si tratta del 18° successo inper la squadra di Elena(una sola sconfitta) che guida la classifica con 55 punti all'attivo, a +5 sull', seconda della classe.Fatta eccezione per la sconfitta contro il, la stagione dellaè iniziata nel migliore dei modi. Prima il successo nellaai rigori contro lain finale, dopo aver eliminato l'in semifinale, poi la vittoria nel turno inaugurale di campionato contro il(3-1).Le due squadre non si sono mai affrontate nel corso della loro storia. Quello in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, sarà il primo confronto ufficiale.: Karllson; Tindell, Rybrink, Luik, Ostlund; Sanvig, Egbuka; Palmadottir, Anvegard, Selerud; Bodin.: Elena Sadiku

JUVENTUS WOMEN (3-4-3): De Jong; D'Auria, Rosucci, Salvai; Bartel, Schatzer, Pinto, Carbonell; Serturini, Redondo, Sarriegi. Allenatore: Isaac Guerrero

Hacken-Juventus: data, orario e canali