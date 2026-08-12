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La Conference League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che propone la sfida tra Hajduk Spalato-Žalgiris, in programma giovedì 13 agosto alle ore 21:00. Il doppio confronto sembra ormai indirizzato dopo il netto successo per 5-2 dell'Hajduk nella gara d'andata, ma entrambe le squadre vogliono onorare al meglio l'appuntamento europeo.
L'Hajduk Spalato potrà contare sul vantaggio accumulato e sul sostegno del proprio pubblico per completare la qualificazione, mentre lo Žalgiris proverà a compiere una rimonta molto complicata cercando una prestazione di orgoglio dopo il pesante passivo subito nella prima sfida.
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L'Hajduk vuole chiudere il discorso qualificazioneL'Hajduk Spalato arriva alla gara di ritorno con un vantaggio molto ampio dopo il 5-2 conquistato in trasferta. La formazione croata ha mostrato grande qualità offensiva nella prima sfida e ora dovrà semplicemente gestire il margine accumulato.
Davanti ai propri tifosi, l'obiettivo sarà evitare cali di concentrazione e conquistare una qualificazione che permetterebbe di proseguire il percorso europeo.
Lo Žalgiris cerca una rimonta quasi impossibileLo Žalgiris si presenta in Croazia con il compito di recuperare tre gol di svantaggio. La squadra lituana dovrà disputare una partita perfetta, aumentando l'intensità offensiva e cercando di trovare rapidamente le reti necessarie per riaprire il confronto.
Servirà però anche grande attenzione difensiva per non concedere ulteriori occasioni a un Hajduk che ha già dimostrato la propria pericolosità.
Il momento della sfidaLa sfida tra Hajduk Spalato e Žalgiris sembra fortemente orientata verso la qualificazione della formazione croata dopo il risultato dell'andata. Il calcio europeo, però, ha spesso regalato sorprese e gli ospiti proveranno a giocarsi tutte le proprie possibilità.
L'Hajduk parte con un vantaggio importante e con il favore del pronostico, mentre lo Žalgiris dovrà tentare una vera e propria impresa per ribaltare il doppio confronto.
Le probabili formazioni di Hajduk Spalato-ŽalgirisLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Conference League.
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