Lo stadio Poljud si prepara ad accogliere il primo impegno europeo stagionale dell'Hajduk Spalato. Giovedì 9 luglio alle ore 20:00 i croati sfideranno lo Zilina nel primo turno di qualificazione di Europa League, con l'obiettivo di partire subito con una vittoria davanti al proprio pubblico. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAJDUK SPALATO-ZILINA CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Hajduk Spalato-Zilina in tv e streaming

Hajduk Spalato-Zilina, valida per il primo turno di qualificazione dell'Europa League, si giocherà giovedì 9 luglio alle ore 20:00. La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulle piattaforme che hanno acquisito i diritti della competizione nei rispettivi Paesi.

Il momento dell'Hajduk Spalato

L'Hajduk si presenta all'esordio europeo dopo aver chiuso al secondo posto il campionato croato alle spalle della Dinamo Zagabria. La formazione guidata da Gonzalo Garcia ha dato ottime risposte durante il precampionato, vincendo tutte e tre le amichevoli disputate contro Shkendija, Cherkasy e Celje senza subire alcuna rete. La solidità difensiva e la qualità dell'organico rappresentano le principali armi dei croati, che puntano a raggiungere la fase campionato di una competizione europea.

Il momento dello Zilina

Lo Zilina arriva in Croazia con sensazioni decisamente meno positive. La squadra slovacca non è riuscita a vincere nessuna delle quattro amichevoli estive, raccogliendo tre pareggi e una pesante sconfitta per 5-1 contro la Dinamo Kiev. Il tecnico dovrà lavorare soprattutto sull'organizzazione difensiva e sulla brillantezza atletica, aspetti che potrebbero fare la differenza in una trasferta particolarmente impegnativa.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Hajduk dovrebbe assumere il controllo della gara fin dalle prime battute, cercando di sfruttare il sostegno del pubblico del Poljud e il buon momento di forma mostrato nelle ultime settimane. Lo Zilina potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, puntando a limitare i danni e a giocarsi la qualificazione nel match di ritorno. La maggiore qualità tecnica e la migliore condizione dei padroni di casa fanno pensare a una gara gestita dai croati, con poche occasioni concesse agli ospiti.

Le probabili formazioni Hajduk Spalato-Zilina

L'Hajduk Spalato dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 di Gonzalo Garcia, con Ivusic tra i pali e una linea difensiva composta da Hodak, Maresic, Grabic e Hrgovic. In mezzo al campo spazio alla coppia Pajaziti-Guillamón, chiamata a garantire equilibrio e qualità nell'impostazione. Sulla trequarti agiranno Guram, Almena e Brajkovic, a supporto dell'unica punta Šego, riferimento offensivo dei croati.

Lo Zilina dovrebbe invece rispondere con un 4-4-2 più prudente. Tra i pali ci sarà Svaček, protetto dalla retroguardia formata da Minarik, Svoboda, Kasha e Bari. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Hranica, Bzdyl, Káčer e Ilko, mentre in attacco il tandem offensivo sarà composto da Faško e Juliš, chiamati a sfruttare le ripartenze.

Hajduk Spalato (4-2-3-1): Ivusic; Hodak, Maresic, Grabic, Hrgovic; Straw, Guillamon; Guram, Almena, Brajkovic; Shego.

Zilina (4-4-2): Svaček; Minarik, Svoboda, Kasha, Bari; Hranica, Bzdyl, Káčer, Ilko; Faško, Juliš.

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