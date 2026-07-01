La sfida di tennis tra Quentin Halys e Marcos Giron è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro equilibrato tra due giocatori solidi e molto competitivi, con in palio l’accesso al terzo turno dello Slam londinese.

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Halys arriva a questo appuntamento con fiducia grazie al suo tennis aggressivo. Il francese è un giocatore che fa del servizio e dei colpi potenti da fondo campo le sue armi principali, caratteristiche che possono risultare molto efficaci sull’erba.

Giron, invece, è un tennista molto ordinato e consistente. L’americano è bravo a gestire lo scambio con intelligenza tattica e a mantenere un alto livello di continuità, qualità che lo rendono sempre un avversario difficile da superare.

Dove vedere Halys-Giron in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Halys-Giron, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Halys proverà a imporre subito il proprio ritmo con servizio e aggressività.

Giron cercherà invece di allungare gli scambi e sfruttare la sua solidità per mettere in difficoltà l’avversario.

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