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Halys-Majchrzak: dove vedere l’ATP di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

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Halys-Majchrzak: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Tra gli incontri più interessanti del Masters 1000 di ATP Miami c’è anche quello tra Quentin Halys e Kamil Majchrzak, una sfida che si preannuncia più equilibrata di quanto possano suggerire le quote iniziali. Entrambi arrivano da un percorso simile, con due vittorie ottenute mostrando carattere e capacità di reagire nei momenti difficili.

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    Qui Halys

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    Halys si presenta a questo appuntamento dopo aver superato due turni tutt’altro che banali, tra cui spicca il successo contro un avversario di livello come Davidovich Fokina. Un risultato che conferma la sua capacità di alzare il livello contro giocatori più quotati.

    Il francese è un giocatore che può essere molto pericoloso quando trova ritmo, soprattutto grazie a un tennis aggressivo e diretto. La sua sfida sarà mantenere alta la qualità senza troppi cali, perché nei momenti di difficoltà tende a concedere qualcosa di troppo.

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    Qui Majchrzak

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    Majchrzak arriva con maggiore continuità di rendimento e con i favori del pronostico, anche se il suo percorso nel torneo è stato tutt’altro che semplice. Le due vittorie ottenute in rimonta dimostrano solidità mentale e buona gestione delle fasi complicate.

    Il polacco è un giocatore ordinato, capace di adattarsi bene alle situazioni e di costruire il punto con pazienza. Se riesce a portare il match su scambi più lunghi, può mettere in difficoltà Halys, sfruttando eventuali imprecisioni dell’avversario.

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