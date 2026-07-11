La Allsvenskan svedese propone la sfida tra Hammarby-Kalmar, valida per il turno 12 di campionato e in programma domenica 12 luglio alle ore 14:00. Un confronto con obiettivi differenti: l’Hammarby occupa il secondo posto con 20 punti e vuole restare nelle zone alte della classifica, mentre il Kalmar è dodicesimo a quota 13 e cerca punti per allontanarsi dalla parte bassa della graduatoria.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL TENNIS E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Hammarby-Kalmar in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Hammarby-Kalmar nel palinsesto Live

L'Hammarby vuole restare in scia alla vetta

L’

arriva all’appuntamento da seconda forza del campionato con 20 punti conquistati nelle prime giornate. La squadra di casa punta a confermare il proprio ottimo rendimento e sfruttare il fattore campo per continuare la corsa nelle zone nobili dell’Allsvenskan.

L’obiettivo è conquistare una vittoria che permetta di mantenere alta la pressione sulle rivali e confermare le ambizioni di vertice. Davanti ai propri tifosi l’Hammarby vuole imporre il proprio gioco e dimostrare di poter lottare per il titolo.

Il Kalmar cerca punti preziosi

Il

arriva alla sfida in una posizione più complicata, con il dodicesimo posto e 13 punti raccolti finora. La squadra ospite ha bisogno di risultati positivi per aumentare il proprio margine sulla zona pericolosa e trovare maggiore continuità.

La trasferta contro l’Hammarby rappresenta una sfida difficile, ma il Kalmar proverà a giocare una gara ordinata, sfruttando ogni occasione per mettere in difficoltà una delle squadre più competitive del torneo.

Il momento delle due squadre

L’

parte con i favori del pronostico grazie alla posizione in classifica e al rendimento mostrato finora. La squadra dovrà però evitare cali di concentrazione contro un avversario che arriva con grande motivazione.

Il Kalmar sa di dover disputare una partita quasi perfetta per ottenere un risultato positivo, puntando soprattutto sulla compattezza e sulla capacità di limitare la qualità offensiva degli avversari.

Le probabili formazioni di Hammarby-Kalmar

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida importante per obiettivi diversi.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL CAMPIONATO SVEDESE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU